El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence anunció este sábado que retira su candidatura en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024.

"Este no es mi momento", dijo Pence durante su discurso en la Convención Judía Republicana que se celebra en Las Vegas, en el que prometió que seguirá defendiendo los valores conservadores y la Constitución.

El anuncio de Pence pilló por sorpresa a los asistentes a este acto en el que están interviniendo todos los candidatos republicanos y que cerrará el expresidente y favorito en las encuestas, Donald Trump.

Quien fuera el vicepresidente de Trump sorprendió a todos cuando interrumpió sus palabras de apoyo a Israel para hacer su anuncio "personal". "Después de muchas oraciones y deliberaciones, he decidido suspender mi campaña a la Presidencia desde hoy mismo", dijo.

Explicó que cuando se presentó a las primarias lo hizo porque pensaba que este país tiene "muchos problemas", y porque lo criaron para creer que "a quien se le da mucho, mucho se le exigirá con todo lo que enfrenta nuestro país".

Pero también añadió que "la Biblia" dice que "hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo" y tras seis meses de campaña viajando por el país se ha dado cuenta de que no es su momento.

"Siempre supimos que esta sería una batalla cuesta arriba. Pero no me arrepiento", dijo Pence, quien consideró que peor habría sido no intentarlo.

Por otra parte, Pence prometió que nunca dejará de "luchar porque sean elegidos republicanos".

Pence ha abandonado la carrera republicana tras constatar la falta de apoyo suficiente para continuar. Como recuerdan medios estadounidenses este sábado, en la última declaración pública sobre las cuentas de su campaña admitía una deuda de 600.000 dólares y solo 1,2 millones de dólares en efectivo disponibles.

Tampoco ha conseguido los donantes mínimos -70.000- para poder participar en el próximo debate republicano, previsto en Miami en noviembre.

Donald Trump sigue siendo el favorito en las encuestas sobre las primarias republicanas, muy por delante de sus rivales, como también está muy por encima de ellos en recaudación.

Con la salida de Pence, Trump deja atrás a uno de sus principales enemigos en esta contienda.

Y es que de los que quedan solo Asa Hutchinson y Chris Christie -que apenas tienen posibilidades- han sido abiertamente críticos con Trump, sus falsas acusaciones de fraude electoral y su papel en el asalto al Capitolio.

Durante dicho asalto, el 6 de enero de 2021, Pence, que ese día actuaba como presidente del Senado en virtud de su cargo como vicepresidente del país, desoyó los llamamientos de Trump para que obstruyera la ratificación del demócrata Joe Biden como presidente de EE UU. tras ganar las elecciones.