"He pensado que el mejor negocio del mundo no es la política ni un cargo público con alto presupuesto, ni el tráfico de drogas, animales, pieles de cocodrilos o mujeres. El mejor negocio es la vanidad, por eso voy a comprarme un diploma de cirujano plástico y voy a montar una clínica de estética para la que ya tengo un nombre tentativo: Tetas Factory". Así concluye Sin tetas no hay paraíso, la "narco novela" de Gustavo Bolívar que ya tiene casi dos décadas y cuya historia alcanzó dimensión global a partir del culebrón. Bolívar es todo un personaje en Colombia, también por otra serie televisiva, Tres Caínes, que llevó a las pantallas el drama del conflicto armado y, especialmente, la cuestión de los paramilitares de ultraderecha. Conoció a Gustavo Petro en 2018 y, desde entonces, se convirtió en una suerte de leal escudero. A tal punto que se presenta como candidato a la alcaldía de Bogotá en los comicios municipales del próximo domingo, toda una prueba de fuego para el Gobierno de izquierdas, a 14 meses de su inicio.

La contienda del 29 de octubre permitirá renovar unos 20.000 cargos, entre gobernadores y diputados regionales, alcaldes y ediles. Petro enfrenta esos comicios en condiciones de adversidad política por la sucesión de episodios que fueron minando su popularidad, entre ellos la situación judicial de su hijo Nicolás. Una reciente encuesta da cuenta de una desaprobación del 60%. El sondeo de la consultora Invamer le augura escasas posibilidades de victoria a los abanderados del Pacto Histórico, en el poder. No obstante, el politólogo Yann Basset, investigador de la Universidad del Rosario, no cree que el veredicto de las urnas del domingo venidero pueda interpretarse como un plebiscito sobre la gestión del Gobierno. "Esta idea ignora las particularidades de los escenarios locales y la dificultad de analizarlos a través de los lentes nacionales", explicó al portal La Silla Vacía.

Es la misma certeza que tienen en el petrismo a pocas horas de las elecciones. "La gente ha sentido que llegó la renovación, estamos aquí apostándole a la paz total. Tenemos un plan de desarrollo, hemos avanzado en la reforma agraria con la entrega de tierras. Esto no había sucedido en otros gobiernos", sostuvo la senadora oficialista Isabel Cristina Zuleta.

La disputa en Bogotá

Es sin embargo en Bogotá donde el resultado de las elecciones trascenderá el perímetro capitalino para adquirir resonancias nacionales. De hecho, la figura del alcalde bogotano suele ser considerada el segundo cargo en envergadura en Colombia. Y en esta encrucijada aparece Bolívar para disputarle la alcaldía a Carlos Fernando Galán, el candidato del Nuevo Liberalismo. El hijo menor del candidato presidencial del partido Liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en 1989 por órdenes del capo narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Tabién compiten el economista Juan Daniel Oviedo y Diego Molano, ministro de Defensa del derechista Iván Duque (2018-2022), entre otros aspirantes. La intención de voto de Galán es del 41%, 20 puntos más que Bolívar. Si se cumplen las predicciones, los bogotanos tendrán que ir a una segunda vuelta el 19 de noviembre para elegir a su autoridad ejecutiva.

Entre el poema cursi y la política

La vida política no es nueva para Bolívar. En los años noventa, cuando su nombre todavía no estaba en boca de tantos televidentes y lectores, había trabajado junto con el exministro de Justicia Enrique Parejo González en el Concejo de Bogotá. Su encuentro con Petro, en 2018, lo llevó a competir por un curul en el Senado. "Creo en él, en su honestidad y en su capacidad para defender nuestros recursos naturales, combatir la corrupción e impulsar la educación en Colombia", dijo sobre el actual presidente.

La discusión sobre los asuntos de primer orden nunca lo desvío de la escritura. Bolívar ha publicado en las redes sociales más de 500 versos de amor que, dijo, habían sido fruto de sus desvelos nocturnos. "Eres el sueño más hermoso más hermoso que mis días/yo respeto tus derechos/ pero siento que eres mía", ha escrito. El tono cursi no lo ruboriza. "Te quiero más que a mi vida/más que a mi vida te quiero/ si no quieres ahondar mi herida/ vente antes de febrero".

La revista Cambio no parece tomarse demasiado en serio ese tipo de arrebatos sentimentales. "Aunque sus versos no han tomado la fuerza de sus novelas, convertidas en producciones de éxito mundial, desnudar su corazón ha sido la característica de su paso por la política electoral". Esa “alma artística" que "le ha rendido grandes frutos en la televisión y en la cuenta bancaria" intenta ahora una nueva hazaña. "El romántico Bolívar promete enseñarles inglés a los niños desde muy pequeños, para que se gradúen bilingües, encuentren mejores oportunidades y no terminen arrastrados por la delincuencia". Y si bien el candidato de Petro suele escribir en las redes sociales a una mujer imaginaria, algunos de sus versos podrían volverse contra sí mismo por ofrecer el oro y el moro a los electores: "no me prometas el cielo/ ni llevarme a las estrellas/ no me prometas la luna ni caricias hasta el amanecer".