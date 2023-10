Israel podría iniciar la invasión terrestre de Gaza la semana que viene. Mientras las mismas bombas que ya han matado a 6.546 palestinos siguen cayendo sobre el enclave, las autoridades israelís acuerdan con Estados Unidos las condiciones previas a empezar la incursión por tierra. El Estado hebreo ha aceptado establecer sus defensas aéreas para proteger a las tropas estadounidenses en la región antes de la esperanda operación de acuerdo a una solicitud estadounidense, según afirman funcionarios de ambos países en el Wall Street Journal. Durante el miércoles, la violencia desde el aire se ha extendido por toda Palestina. Además de los bombardeos sobre la Franja, los palestinos de Cisjordania sufren ataques con drones, elevando la cifra de víctimas mortales por encima del centenar en las últimas tres semanas. En el primer reconocimiento de responsabilidad por el ataque de Hamás, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha dicho que "todos tendrán que responder, incluyéndome a mí, pero eso sólo sucederá después de la guerra" .

La administración del presidente estadounidense Joe Biden sabe que la tan esperada invasión terrestre israelí de Gaza puede acabar de incendiar toda la región. Por eso, el Pentágono trabaja para desplegar casi una docena de sistemas de defensa aérea en la región, incluso para las tropas estadounidenses que sirven en Irak, Siria, Kuwait, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, para protegerlas de misiles y cohetes. Los funcionarios estadounidenses han persuadido a los israelíes para que esperen hasta que estos sistemas acaben de ser instalados a finales de esta semana, ya que consideran que las amenazas a las tropas estadounidenses son de suma preocupación y que sus fuerzas serían el blanco de varios grupos militantes una vez se de por iniciada la incursión.

"Colapso completo"

Además, Israel también estaría teniendo en cuenta en su planificación el esfuerzo para suministrar ayuda humanitaria a los civiles dentro de Gaza, así como los esfuerzos diplomáticos para liberar a más rehenes retenidos por Hamás, según varios funcionarios. Aún así, el enclave vive sus horas más bajas. El ministerio de Salud del enclave ha tenido que dar la peor de las noticias. "Declaramos el colapso completo del sistema de salud de los hospitales en la Franja de Gaza", han afirmado en un comunicado. Actualmente hay 7.000 palestinos enfermos y heridos en hospitales que corren riesgo de muerte. Aunque los hospitales están abiertos, no pueden proporcionar ningún servicio de salud porque sus capacidades y recursos se han agotado. Por ahora, solo sirven de refugio para las personas desplazadas en todo el territorio. Unos 600.000 palestinos han buscado protección en diferentes centros de UNRWA.

Los números en el enclave apenas sirven para expresar el desgarro de un pueblo entero sin lugar seguro en su propia tierra. Ya son más de 6.546 personas las que han perdido la vida en los 19 días de bombardeos continuos sobre la Franja. La gran mayoría de muertos son civiles, entre los cuales hay más de 2.704 niños. Sobre el terreno, las diferentes agencias de Naciones Unidas trabajan día y noche para salvar vidas palestinas. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha advertido durante la noche del miércoles de que se verá obligada a cesar sus operaciones en la Franja de Gaza a causa de la falta de carburante. Oxfam ha denunciado que el hambre se está utilizando como arma de guerra contra los civiles en Gaza y que sólo se ha entregado al enclave el dos por ciento de los alimentos habituales desde el "asedio total" de Israel. "Como potencia ocupante en Gaza, Israel tiene obligaciones [legales] de satisfacer las necesidades y protección de su población", ha dicho en un comunicado.

Drones sobre Cisjordania

Después de un encuentro con su homólogo turco, el ministro de Exteriores de Qatar, el emir Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, ha denunciado que, aunque el número de niños asesinados en Gaza ya es superior al número de niños asesinados en Ucrania, "no hemos visto una reacción similar" y ha acusado a la comunidad internacional de "actuar como si las vidas de los niños palestinos no contaran, como si no tuvieran rostro ni nombre". El también primer ministro qatarí ha anunciado que siguen las negociaciones para liberar a los rehenes. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que Hamás no es una "organización terrorista", sino un grupo de liberación que lucha para proteger su patria, y ha cancelado su viaje a Israel.

En la Cisjordania ocupada, los ataques israelís les devuelven a tiempos de la Segunda Intifada. En el campo de refugiados de Yenín, ya han sufrido el segundo bombardeo realizado con drones en una semana, un tipo de agresión que no se vivía desde hacía casi 20 años. El impacto ha matado a tres palestinos en el momento durante la madrugada del miércoles. A lo largo de la noche, siete palestinos han sido asesinados en la Cisjordania ocupada y 58 han sido arrestados en un sólo día. Unos 2.000 trabajadores gazatís que encontraron refugio en los territorios ocupados después del ataque del 7 de octubre han sido detenidos por Israel. Al menos 103 personas han muerto por la violencia de soldados israelís y colonos radicales desde el inicio de la guerra. Los colonos israelís han seguido ocupando aldeas palestinas, a la vez que Israel refuerza su control sobre Cisjordania, multiplicando sus puestos de control y restringiendo el movimiento.

La solicitud de EEUU indica que la propagación de un conflicto a gran escala en Oriente Próximo es inevitable. Israel ha atacado repetidas veces los aeropuertos de Siria, provocando varias víctimas mortales, entre las que se cuentan ocho militares. Hasta ahora, Irak y Siria han sido escenario de 13 ataques con aviones no tripulados y misiles, que han resultado en la muerte de un contratista estadounidense, lesiones en varias decenas de soldados menores y la destrucción de un avión no tripulado estadounidense, según funcionarios estadounidenses. La frontera entre el Líbano e Israel ha visto repetidos enfrentamientos que la milicia libanesa Hizbulá, que ya ha perdido a 40 de sus combatientes, ha prometido escalar si finalmente el Ejército israelí acaba entrando por tierra a Gaza.