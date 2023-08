El encarcelado líder opositor ruso, Alexéi Navalni, condenado recientemente a otros 19 años de prisión por "extremismo", llamó hoy a votar contra el partido del Kremlin, Rusia Unida, en las elecciones municipales del próximo 10 de septiembre.

"Considero que en la actual situación debemos dar un paso atrás y regresar a la estrategia de votar por cualquier candidato que no sea de Rusia Unida. Acudid a las elecciones con el fin de causar el mayor daño posible al partido en el poder y a sus candidatos", aseguró Navalni en su blog.

Navalni, que llegó a lograr en 2013 un tercio de los votos en las elecciones a la Alcaldía de Moscú, destacó la importancia de defender la participación en el proceso electoral con el argumento de que "tarde o temprano en Rusia se celebrarán elecciones relativamente libres".

"Hay que apoyar las ansias de la gente de presentar a sus candidaturas. Hay no pocos buenos candidatos en las regiones. Los hay que son excelentes. (...) En cualquier caso, necesitan nuestros votos y apoyo. Y lo que no necesitan es el lloriqueo de que no sirve para nada", señaló.

También consideró crucial mantener lo que queda de infraestructura de observación electoral, ya que, adujo, las autoridades intentarán de nuevo "robar votos".

El 10 de septiembre se celebrarán elecciones en 22 regiones rusas y los cuatro territorios ucranianos anexionados por Rusia en el marco de la actual guerra en Ucrania -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia-, aunque el ejército ruso no los controle en su totalidad.

Eso sí, descartó el uso del "voto inteligente", iniciativa que consiste en votar a una lista pública de candidatos opositores para desbancar al partido del Kremlin de las instituciones.

Navalni considera que eso ahora es imposible, ya que las autoridades excluirían "momentáneamente" a los candidatos y "los encerrarían" por respaldar a la oposición.

En vísperas de las comicios municipales, la Justicia rusa ordenó el viernes el arresto del jefe del principal grupo observador electoral independiente de este país, Golos.

Según la oposición, esa medida está pensada no para las municipales, sino para las presidenciales de 2024, en las que el líder ruso, Vladímir Putin, se presentará probablemente a la reelección. Hace un año, Golos denunció cientos de infracciones en las elecciones municipales, dominadas por el partido del Kremlin.

Tras la controvertida reforma de la Constitución en 2020, Putin podrá permanecer en el Kremlin otros dos mandatos presidenciales de seis años cada uno hasta 2036.