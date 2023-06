El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner declarado en rebeldía contra el Ministerio de Defensa ruso, Yevgueni Prigozhin, afirmó hoy tener bajo control el Estado Mayor de las fuerzas rusas en la ciudad de Rostov, en el sur del país. "Estamos en el Estado Mayor, 7.30 hora de Moscú (04.30 GMT), controlamos las instalaciones militares de Rostov, incluyendo el aeródromo", afirmó en un vídeo publicado en su cuenta de Telegram.

Señaló que "los aviones parten normalmente a las misiones de combate. La aviación médica también sale. No hay ningún problema. Lo único que hacemos es impedir que la aviación de asalto nos bombardee y garantizar que bombardee a los ucranianos". "El puesto de mando principal trabaja normalmente, no hay ningún problema, ni un solo oficial ha sido separado (de sus funciones). Por eso, si les cuentan que Wagner entorpeció el trabajo y por eso en el frente se derrumbó algo, sepan que no fue por esto", dijo.

"Cuando vinimos aquí, confirmamos muchas cosas. Una gran cantidad de territorio perdido, de soldados muertos, de tres a cuatro veces más de lo que se eleva en documentos (a la Presidencia rusa), y lo que se informa es diez veces menos que lo que dice la televisión", denunció.

Según Prigozhin, las bajas ascienden algunos días hasta las mil, entre ellas "muertos, desaparecidos, heridos y los llamados 'desertores' que se niegan a combatir no porque se acobarden, sino por no tener otra salida: ni tienen municiones, no tienen mando". "El jefe del Estado Mayor huyó de aquí en cuanto supo que nos acercábamos al edificio", añadió.

Anteriormente, otro canal de Telegram afiliado a Wagner publicó un vídeo de una reunión entre Prigozhin en Rostov en el Don con el viceministro de Defensa Yunus-Bek Evkúrov y el subcomandante del Estado Mayor, Vladímir Alexéev. Prigozhin declaró que mientras Wagner "no tenga en su poder al jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, y al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, sus mercenarios "bloquearán la ciudad de Rostov" y "avanzarán hacia Moscú".

Vehículos blindados y hombres armados en las calles

En las calles de Rostov se ven a estas horas vehículos blindados y hombres armados que rodean edificios administrativos, según los medios locales, si bien Prigozhin aún no ha confirmado si sus hombres han tomado alguno de ellos.

La víspera dijo que él tenía consigo a 25.000 hombres y esta mañana aseguró en otro mensaje de audio que entre 60 y 70 personas se habían sumado al grupo.

El gobernador de la región, Vasili Gólubev, quien había pedido a los ciudadanos no abandonar innecesariamente sus casas, anunció este sábado la cancelación de todos los actos públicos y cambios en las rutas del servicio de transporte.

Prigozhin ha negado un intento de golpe de Estado, mientras que la Fiscalía General de Rusia ha abierto un caso por "organizar una rebelión armada", que puede suponerle entre 12 y 20 años de prisión.

Medidas antiterroristas

Ante la declaración de rebeldía de los Wagnere, Rusia ha introducido medidas antiterroristas en la capital y en la región de Moscú. "En relación con la información que llega, en Moscú se están tomando medidas antiterroristas destinadas a fortalecer las medidas de seguridad", señaló el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en su canal de Telegram.

El regidor de la capital explicó que han organizado un control adicional en las carreteras y advirtió de que es posible que se limite la celebración de actos públicos.

"En la región de Moscú, se han fortalecido las medidas de seguridad, la situación está controlada por las fuerzas del orden y el Servicio Federal de Seguridad (FSB)", indicó por su parte el gobernador de la provincia, Andréi Vorobiov, en la misma aplicación de mensajería.