Al menos un joven palestino ha fallecido tiroteado este lunes por la tarde en enfrentamientos con el Ejército de Israel en Husan, una localidad ubicada a nueve kilómetros de la ciudad cisjordana de Belén, en una jornada marcada por la muerte de cinco palestinos en una incursión israelí en Yenín.

Según el Ministerio de Sanidad palestino, la víctima mortal -identificado como Zakaria Mohamed al Zaul, de 20 años- ha recibido un disparo mortal en la cabeza en Husan. Las autoridades locales han informado a la agencia de noticias Wafa que los enfrentamientos han tenido lugar en la entrada de la localidad, donde los soldados israelíes han disparado balas y gas lacrimógeno. Además, fuerzas de seguridad han indicado que otros dos jóvenes han resultado heridos de bala, uno en el cuello y otro en el abdomen, y un tercero ha sido detenido.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado públicamente. Un portavoz militar ha indicado al periódico 'The Times of Israel' que el Ejército estaba investigando los enfrentamientos, negándose a proporcionar más detalles inmediatamente.

El portavoz del Gobierno palestino, Ibrahim Melhem, ha denunciado que el "derramamiento de sangre continúa en todo el país" y que las fuerzas israelíes "continúan cometiendo sus crímenes sin el menor respeto por las leyes internacionales o las normas humanas". "Mientras que la sangre de las víctimas -niños y jóvenes- no se ha secado en Yenín por la mañana, se han abierto nuevas heridas en Husan por la noche", ha señalado Melhem. Así, el portavoz ha indicado en un comunicado que el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas.