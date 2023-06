El insistente llamamiento del papa Francisco para poner fin a la guerra en Ucrania se transformó finalmente este martes en algo concreto: una reunión entre el enviado especial del Vaticano para el conflicto, el cardenal italiano Matteo Zuppi, y Volodímir Zelenski, el presidente ucraniano.

La reunión, que no había sido previamente anunciada, se llevó a cabo en Kiev. Allí Zuppi, Zelenski y algunos de los más estrechos colaboradores del líder ucraniano se reunieron a puerta cerrada, en un encuentro que constituye el primer verdadero intento público de la Santa Sede de emprender un camino hacia la pacificación del conflicto ruso-ucraniano.

Tanto es así que la misión vaticana, anunciada este lunes, se desarrolló en medio de un gran hermetismo por parte del Vaticano, y la noticia del encuentro con Zelenski fue dada por las autoridades ucranianas.

Recelos

En particular, Zelenski insistió al mediador vaticano que no aceptará ningún cese de las hostilidades que no pase por la retirada rusa de sus territorios, según el comunicado difundido. Una razón, añadió Zelenski, es que "el enemigo aprovecharía una pausa para reforzar sus capacidades y lanzar otra ofensiva".

"Rusia debe retirarse con todas sus tropas de las fronteras ucranianas reconocidas internacionalmente", repitió el político ucraniano. Y, con ello, volvió a insistir también en que aceptará toda ayuda para buscar soluciones para los intercambios de los presos de guerra, el regreso de los niños ucranianos llevados a Rusia y "el restablecimiento de la justicia".

En esta línea, Zelenski también subrayó que Kiev saluda "la predisposición de otros Estados y aliados de buscar caminos hacia la paz, pero como la guerra sigue teniendo lugar en territorio ucraniano, el algoritmo para la paz sólo puede ser ucraniano".

Esperanzas

Aún así, figuras cercanas al Papa han subrayado que este primer intento del Vaticano constituye en sí una noticia positiva. "La Santa Sede está dispuesta a hacer cualquier cosa, y trata de hacer lo que es posible, siempre tratando de coser y coser dónde y cómo puede. Zuppi no comienza con unas tijeras en la mano, sino con el hilo de remendar", dijo el sacerdote jesuita Antonio Spadaro, uno de los más cercanos al Papa argentino.

La incógnita es ahora si Zuppi también logrará encontrarse con el presidente ruso, Vladímir Putin, o alguno de sus allegados, y también eventualmente con otros actores involucrados de cerca en el conflicto. Lo que es parte del plan del Vaticano, como señaló hace días el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

"Es evidente que no excluimos a ningún interlocutor", afirmó Parolin.