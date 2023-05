El polémico presentador Tucker Carlson anunció este martes que relanzará su programa en Twitter después que el mes pasado fuera despedido de Fox News por una serie de comentarios racistas. El referente mediático de la extrema derecha en Estados Unidos ficha así por la red social controlada por Elon Musk, que ha elogiado como la "última gran plataforma del mundo" que defiende la libertad de expresión.

En el vídeo que ha colgado en su cuenta, el ultraconservador Carlson ha aprovechado para cargar contra los medios de comunicación, acusándolos de mentir y engañar a la población "de forma deliberada". Esa posición coincide con la esgrimida durante los últimos meses por Musk, que ha señalado y censurado a los periodistas que han expuesto informaciones incómodas de su gestión de Twitter mientras, a su vez, ha abierto las puertas a la desinformación y ha permitido el regreso de usuarios anteriormente suspendidos por sus proclamas de odio, entre ellos el expresidente Donald Trump.

Carlson fue despedido abruptamente de Fox News el pasado 24 de abril, pocos días después que la compañía llegase a un acuerdo para pagar 787,5 millones de dólares para cerrar la demanda interpuesta por la difusión de mentiras en la cadena sobre un falso fraude electoral para beneficiar a Joe Biden en las elecciones presidenciales de EEUU en 2020. La compañía se lo habría comunicado con tan solo 10 minutos de antelación, según avanzó 'The Wall Street Journal'.

Unos días después, 'The New York Times' reveló que la directiva había decidido expulsar a su presentador estrella por hacer comentarios ofensivos, misóginos y racistas en una serie de mensajes privados de texto. En uno, se refería así a la paliza mortal que un grupo de partidarios de Trump propinaron a un joven antifascista: "Saltar sobre una persona así es deshonroso, obviamente. No es así como luchan los hombres blancos. Sin embargo, de repente me encontré alentando a la turba contra el joven, esperando que lo golpearan más fuerte, que lo mataran. Realmente quería que hirieran al chico. Podía saborearlo".

Radical e influyente

Intocable durante años, Carlson usó su posición como presentador estrella de Fox News para alentar todo tipo de teorías de la conspiración y lanzar un discurso racial aplaudido por los supremacistas blancos del país. Antes de ser despedido por sorpresa, el influente comentarista acumulaba más de tres millones de espectadores diarios en su programa nocturno. Eso lo habían convertido no solo en una figura clave en el negocio mediático del magnate conservador Rupert Murdoch, sino también en la voz más poderosa dentro del Partido Republicano, a excepción de Trump. "Hacen a nuestro país más pobre, más sucio y más dividido", dijo de los inmigrantes.

El despido de Carlson está perjudicando el negocio de Fox News. El vacío que ha dejado ha desplomado los niveles de audiencia del canal conservador, que en las últimas semanas ha registrado uno de los índices de audiencia más bajos desde antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

No está claro cómo ese salto a Twitter afectará el resto del contrato que Carlson tiene con Fox, que se extiende hasta 2025 y valía unos 20 millones de dólares anuales, según 'The Wall Street Journal'. Normalmente, las cadenas de televisión incluyen una cláusula de no competencia en este tipo de acuerdos de despido. De ser así en este caso, relanzar su programa en la red social podría poner en riesgo ese dinero. Aún así, los abogados del presentador han acusado a Fox de fraude e incumplimiento de contrato, asegurando que esa cláusula ya no es válida, según avanzó 'Axios'.

"Ningún acuerdo"

Su llegada a Twitter podría generar el efecto contrario y ayudar a Musk impulsar el tráfico y atención en la plataforma. Aún así, el multimillonario ha señalado que no ha firmado "ningún tipo de acuerdo" con Carlson y que "está sujeto a las mismas normas y recompensas que todos los creadores de contenido". Esa afirmación no ha podido ser contrastada. Twitter responde a los correos electrónicos de la prensa con el mensaje automatizado del emoji de una caca.

La red social del pajarito azul atraviesa un momento especialmente complicado. Los cambios impulsados por Musk están dando cabida a voces cada vez más radicales, pero también están ahuyentando a sus grandes anunciantes, un éxodo publicitario que daña el principal modelo de negocio de la compañía. Para obtener nuevos ingresos, el segundo hombre más rico del mundo también ha dado más protagonismo a Twitter Blue, el plan de suscripción. Sin embargo, la posibilidad de que los usuarios puedan pagar para tener su cuenta verificada y amplificar sus mensajes está generando confusión y mayores problemas de desinformación.