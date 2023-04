Tras poco más de cuatro meses recluida en la cárcel de Haren, a las afueras de Bruselas, la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo Europeo, Eva Kaili (44 años), también podrá continuar en su domicilio en Bélgica, vigilada por una pulsera eléctronica, su detención preventiva. La decisión, según ha confirmado a este diario la fiscalía federal de Bélgica, la ha adoptado el juez que instruye el caso de presunta corrupción y sobornos conocido como ‘Qatargate’, Michel Claise, y ya ha sido notificada a la eurodiputada griega que sigue negando cualquier implicación en el escándalo destapado a finales del año pasado.

La socialista griega, imputada de participar en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción como el resto de acusados, era la única de las cinco personas inculpadas en el escándalo de supuesta corrupción que permanecían hasta ahora en prisión. “Kaili sale de la cárcel con la cabeza alta y con dignidad. No ha confesado delitos que no ha cometido y luchará por su inocencia hasta el final”, ha declarado a Euronews el abogado griego de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos. Según fuentes de la fiscalía, Kaili tendrá que continuar su detención recluida en su casa.

La pareja de Kaili y padre de su hija de dos años, Francesco Giorgi, quedó en libertad vigilada a finales de febrero. El ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, considerado cerebro de la trama y que se acogió al estatuto de arrepentido a cambio de una pena de cárcel reducida, fue puesto en libertad vigilada la semana pasada y este martes el juez decretaba lo mismo para el eurodiputado belga Marc Tarabella.

Vigilancia permanente

Todos ellos están obligados a llevar una pulsera electrónica en el tobillo que está conectada a un dispositivo que permite mantener la vigilancia 24 horas al día. La pulsera transmite una señal a través de esta caja a un ordenador central, que registra si la persona está o no en casa. Si la persona que se beneficia de esta modalidad de vigilancia no se presenta a un acto procesal, no respeta las instrucciones del centro de vigilancia electrónica o hace caso omiso de las prohibiciones de comunicación que se le hayan impuesto, la legislación belga prevé la posibilidad de la libertad vigilada y la vuelta a prisión aunque, según las fuentes consultadas, no es habitual.

El quinto de los sospechosos, el también eurodiputado italiano Andrea Cozzolino, fue detenido en Italia el pasado 11 de febrero y puesto bajo arresto domiciliario en su país mientras la justicia italiana toma una decisión sobre la orden europea de detención y entrega cursada por Bélgica. Cozzolino ha apelado y la vista sobre la posible extradición se ha aplazado al 2 de mayo. Tanto Tarabella como Cozzolino perdieron su inmunidad parlamentaria a principios de febrero. En el caso de Kaili no pudo beneficiarse de la misma al constatarse una infracción en “flagrante delito”.

El caso estalló el pasado 9 de diciembre con la detención de Panzeri, el asistente parlamentario Francesco Giorgi, su pareja, la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y el lobista Niccolo Figa-Talamanca, tras una investigación judicial que arrancó en julio de 2022, a raíz de la desclasificación de documentos de los servicios secretos belgas que dio lugar a redadas y la incautación de 1,5 millones en metálico.