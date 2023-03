Desde un tren camino del frente para animar a las tropas ucranianas que combaten contra el Ejército de Vladímir Putin, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido este jueves a los 27 líderes de la Unión Europea de que la guerra lanzada por Rusia hace poco más de un año podría prolongarse si la UE se retrasa en la entrega de misiles de largo alcance y de aviones de combate modernos, no aprueba nuevas sanciones contra Moscú y no lanza las negociaciones de adhesión de su país al club comunitario.

La conversación, la octava por videoconferencia que mantiene en un Consejo Europeo con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE desde que Putin diera la orden de invadir su país el 24 de febrero de 2022, se ha prolongado unos 10 minutos, según han explicado fuentes europeas al tanto de la intervención. Zelenski ha aprovechado este tiempo para agradecer el acuerdo cerrado el lunes por los ministros de Exteriores para suministrar un millón de proyectiles de 155mm -y misiles si Kiev lo pide- en los próximos 12 meses y ha advertido de que "cada hora cuenta" y que cualquier retraso podría pasarles factura y prolongar todavía más la guerra.

Concretamente, según las mismas fuentes, Zelenski ha apuntando a "cinco" posibles razones por las que la guerra podría alargarse. En primer lugar, un retraso en la entrega de misiles de largo alcance. También podría complicar la situación de Ucrania el no recibir aviones de combate modernos, más allá de los 'migs' -de fabricación soviética- prometidos por Polonia y Eslovaquia, y no aprobar nuevos paquetes de sanciones contra el Kremlin o debilitar las ya adoptadas porque enviaría una "señal equivocada al mundo". Zelenski también ha alertado contra el impacto negativo que tendría cualquier propuesta de paz que no "restaure" la soberanía e integridad territorial de su país y que los Veintisiete no lancen cuanto antes las negociaciones de adhesión de Ucrania porque Kiev "está haciendo las reformas exigidas" aunque sigue en guerra.

Durante la intervención, sin embargo, no ha mencionado ni la reciente visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú, que en Bruselas miran con lupa, ni el plan de paz promovido por Pekín. Aunque Zelenski no ha recibido la réplica de los líderes europeos en directo, los Veintisiete sí han adoptado nuevas conclusiones sobre Ucrania en las que cierran filas con su "fórmula de paz" y garantizan que seguirán dando un apoyo enérgico a nivel "político, económico, militar, financiero y humanitario a Ucrania y a su población durante el tiempo que sea necesario", señala el texto que toma nota de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin.

Más presión contra Moscú

Los Veintisiete también dejan claro que seguirán aumentando la presión colectiva contra Rusia, no solo para seguir limitando el precio del petróleo, sino con nuevas "medidas restrictivas adicionales" si hiciera falta. Algo que a juicio de algunas delegaciones es necesario. "Ya tenemos 10 (paquetes de sanciones) y después de cada uno de ellos se siente cierta fatiga y se ralentiza el debate", ha admitido el presidente lituano, Gitanas Nauseda, pero "sí, tendremos el undécimo paquete de sanciones y Lituania hará todo lo posible para que Rosatom y los miembros de su junta directiva sean sancionados", ha explicado este jueves el político lituano que ha reconocido que sigue siendo difícil por las resistencias de Hungría.

Las conclusiones también insisten en la importancia de cerrar brechas, no debilitar el marco actual de sanciones y asegurar su aplicación efectiva tanto a nivel europeo como nacional para que Moscú no esquive las restricciones a través de terceros países. "No podemos debilitar las sanciones porque si lo hacemos estamos siguiendo la narrativa de Rusia (…) Aunque las relaciones comerciales con Rusia se han reducido, tenemos relaciones comerciales con terceros países y está la cuestión de si Rusia está utilizando el tránsito en su beneficios", ha añadido la estonia Kaja Kallas. "La Unión Europea intensificará su trabajo con los socios para contrarrestar las falsas narrativas rusas y la desinformación sobre la guerra", aseguran las conclusiones.