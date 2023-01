Durante el último debate celebrado el pasado martes sobre el Qatargate -la presunta trama de sobornos que ha salpicado al Parlamento Europeo- y las acusaciones de corrupción e injerencias extranjeras, incluidas las relacionadas con Marruecos, pocos fueron los eurodiputados -sí lo hicieron por ejemplo Jordi Cañas (Cs) o Manon Aubry (Francia Insumisa)- que aludieron a este país, cuyos representantes se han esforzado al máximo durante los últimos días en limitar las críticas incluidas en una resolución sobre el deterioro de la libertad de prensa en Marruecos que fue debatida este miércoles. Finalmente no solo no lo han conseguido sino que Verdes e Izquierda han logrado incluir una enmienda que aboga por vetar el acceso a las sedes de la institución de los representantes marroquíes mientras dure la investigación del Qatargate.

La resolución de urgencia ha salido adelante con 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones. Entre los 32 votos en contra que ha recibido el texto crítico con Rabat se encuentran 17 socialistas, todos ellos españoles, además de tres eurodiputados de los No Inscritos y 12 miembros del grupo de ultraderecha Identidad y Democracia. La única eurodiputada de la delegación socialista española en votar junto al resto de socialistas europeos ha sido la presidenta del grupo, Iratxe García. Según la lista de voto, ningún eurodiputado popular español habría votado la resolución aunque fuentes del grupo han manifestado su "absoluta defensa de la libertad de expresión e información" y el rechazo cualquier tipo de persecución a periodistas. "Tras las revelaciones del Qatargate el pasado mes de diciembre, el Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara decidió desde el pleno de diciembre de 2022 no participar ni en la preparación, ni en las negociaciones, ni en la votación de las resoluciones de urgencia hasta que no se implementen las medidas que regulen adecuadamente las mismas", han explicado fuentes de la delegación española.

El texto, de apenas dos páginas y siete puntos, insta a las autoridades marroquíes a respetar "la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación" y a garantizar a los periodistas encarcelados, en particular a Omar Radi, Sulaiman Raisuni y Taufik Buachrine, un juicio justo con todas las garantías procesales. Radi, que cubrió las protestas del Hirak y los escándalos de corrupción del Estado, lleva detenido desde julio de 2020 y fue condenado a seis años de prisión "por acusaciones falsas de espionaje, así como por acusaciones de violación" durante un juicio en el "que se violaron numerosas garantías procesales". Lo mismo que Taufik Buachrine, condenado en septiembre de 2021 a 15 años de prisión por delitos sexuales, o Sulaiman Raisuni, a 5 años de prisión por delitos sexuales "en un juicio injusto".

Deterioro constante

"Condenamos enérgicamente el uso indebido de las acusaciones de agresión sexual con el fin de disuadir a los periodistas de desempeñar sus funciones", señala el texto que pide la liberación provisional inmediata de todos ellos y poner fin al acoso a todos los periodistas, sus abogados y sus familias. Más allá del caso de estos tres periodistas, la resolución denuncia el "deterioro constante" de la libertad de prensa en Marruecos y recuerda que el país cayó en 2022 al puesto 135 de los 180 analizados en la clasificación mundial de la libertad de prensa. También menciona por ejemplo el hecho de que numerosos periodistas, como el español Ignacio Cembrero, han sido puestos bajo vigilancia digital, han sufrido intimidación y acoso judicial y han sido condenados a largas penas de prisión, como en el caso de Maati Monjib.

Ante esta situación, el pleno del Parlamento Europeo insta a Rabat a poner fin "a su vigilancia de los periodistas", incluida la que pueda llevar a cabo a través del programa espía Pegasus del grupo israelí NSO, y a que promulguen y apliquen legislación para protegerlos. A los Estados miembros, por su parte les instan a que dejen de exportar tecnología de vigilancia, y a que sigan planteando a las autoridades marroquíes los casos de periodistas y presos de conciencia detenidos y que asistan a sus juicios. A la Unión Europea, por su parte, le insta a utilizar su "influencia" para lograr mejoras concretas en la situación de los derechos humanos en Marruecos.

Por último y gracias a una enmienda de los Verdes y la Izquierda Europea la resolución "manifiesta su profunda preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes han corrompido a diputados al Parlamento Europeo" y "pide que se apliquen las mismas medidas que en el caso de los representantes de Qatar". Es decir, que los representantes marroquíes tengan prohibido el acceso a las instalaciones del Parlamento Europeo mientras dure la investigación en marcha. Los eurodiputados también reiteran su compromiso a "investigar plenamente y afrontar los casos de corrupción en que están involucrados terceros países que tratan de comprar capacidad de influencia en el Parlamento Europeo". Precisamente, la Izquierda Europea ha denunciado y expresado su preocupación por la presencia esta semana en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo de cuatro representantes marroquíes en la Eurocámara, antes del voto de la resolución.

Après la corruption révélée par le #Qatargate, l'ingérence du Maroc ?



Les représentants du Maroc nous envoie une bien étrange lettre intitulée :



"Pourquoi les députés européens ne devraient pas voter en faveur d'une résolution" [sur la situation des journalistes au Maroc]⬇️ pic.twitter.com/QWrsu8fbXK — Manon Aubry (@ManonAubryFr) 16 de enero de 2023

"Llevamos ya varios años alertando a los eurodiputados sobre las intimidaciones y el acoso judicial de los que son víctimas los periodistas marroquíes", ha recordado por su parte en un comunicado el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. "Con esta resolución histórica, el Parlamento Europeo pone fin a una desafortunada tendencia, que consiste en eximir a Marruecos de cualquier observación sobre sus vulneraciones a la libertad de prensa y a los derechos humanos. Más vale tarde que nunca", ha celebrado.