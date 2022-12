El Defensor del Pueblo de Perú ha aclarado que son seis las víctimas mortales en el marco de las protestas sociales que exigen la disolución del Gobierno de Dina Boluarte y la puesta en libertad de Pedro Castillo, después de que la titular de la entidad, Eliana Revollar, mencionase que había siete muertos.

"La Defensoría del Pueblo desea poner en conocimiento de la ciudadanía que son seis y no siete las personas fallecidas en el contexto de las protestas que se viven en el país", reza un comunicado. Así, la entidad ha indicado que la información que recogió inicialmente "no es exacta": "La presunta persona fallecida, con nombre Jonathan Lloclla Loayza, según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), no existe", ha comunicado.

De esta forma, el Defensor del Pueblo ha matizado que los fallecidos son seis personas, de los cuales dos son menores de edad (15 y 16 años), otros tres tenían 18 años y el último tenía 38 años. "Lamentamos la muerte de los ciudadanos, entre ellos dos adolescentes, y exhortamos al cese de la violencia", continúa la misiva.

La ministra de Salud del país, Rosa Gutiérrez, informó sobre esta corrección horas antes: "Quiero precisar que son seis muertos al corte de hoy. Es verdad que tenemos heridos en los diferentes puntos, pero se está resolviendo, se están atendiendo oportunamente", explicó, según recoge el periódico peruano 'La República'.