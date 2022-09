Pocas sorpresas en las elecciones regionales rusas: el 'putinismo' se ha impuesto una vez a lo largo del país. El domingo 11, mientras las tropas rusas se "reagrupaban" en la región de Járkov, diferentes regiones del país euroasiático pasaron por las urnas para votar a su gobernador, la composición de su Parlamento y/o de la Duma de la capital de provincia. Un total de 15 de ellas escogieron a su representante regional. Todos los candidatos ganadores forman parte de Rusia Unida, el partido del presidente ruso Vladímir Putin. Entre estas destacan regiones como el Oblast de Sverlovdsk (65,78% de votos a favor del candidato oficialista) o la República de Buriatia (86,23%).

Se impuso Yuri Zaitsev en la República de Mari-El por un 82,44% de los votos. Este dirigente llegó a ser el gobernador interino de este territorio ruso por un decreto del mismo presidente ruso. Otras repúblicas que eligieron a su representante fueron Carelia (69,15%) , Udmurtia (64,37%), así oblasts como el de Kaliningrado (80,21%), Ryazán (84,55%) o Tambov (84,95%). En todas ellas se impuso el gobernador de Rusia Unida, con mayorías no exentas de polémica. Golos, una oenegé para el monitoraje de elecciones, supervisó los comicios en 19 de las regiones que pasaban por las urnas.

En la ciudad de Moscú es donde se han registrado más irregularides, 626. El Krai de Krasnodar (168) Udmurtia (88) y la región de Moscú (80) han sido otras partes del país donde se han registrado anomalías. Algunos de los problemas registrados han sido la expulsión de observadores independientes de los centros de votación o incluso la detención de uno en la capital rusa. Comenta el investigador independiente Kamil Galeev que las elecciones “están ampliamente controladas por poderes regionales, a las que el Kremlin les pide falsificar los resultados (si no, se exponen a ser despedidos o encarcelados) así que si siguen asustándose, las falsificarán”. Añade que “si no lo hacen, entonces mostrarán los resultados reales. (Los resultados) no se tratan de votos, sino de miedo al poder”.

En cambio otras partes de Rusia elegían la composición de su Parlamento. Es el caso de los Oblasts de Sajalín, Petropavlovsk-Kamchatsky, Penza Saratov, entre otros. En todos ellos se impuso el partido de Vladímir Putin por cifras superiores al 45%, aunque en otras como Penza, el porcentaje llegó al 74,91% . En la ciudad de Moscú, con una participación baja – el mismo día de las elecciones era el día de la ciudad – solo un 33,9% de los habitantes de la capital pasaron por las urnas.