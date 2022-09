El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solía evitar mencionar a su predecesor por nombre, incluso cuando estaba denunciándolo o criticándolo duramente, desde por sus ataques a la integridad de las elecciones hasta por su papel en la incitación del asalto al Capitolio. Ya no. Este jueves, en un discurso al país desde las puertas del Independence Hall de Filadelfia, donde se firmaron la declaración de Independencia y la Constitución, Biden ha asegurado que “la igualdad y la democracia están bajo ataque” y ha lanzado un ataque directo y feroz a Donald Trump y los republicanos que siguen bajo su liderazgo. “Representan un extremismo que amenaza los cimientos de la república”, ha dicho Biden , que ha llegado a llamarles agentes "del caos”.

Aunque el demócrata ha marcado diferencias entre republicanos moderados y extremistas, ha asegurado que “no hay duda de que el Partido Republicano hoy está dominado, dirigido e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA”, en referencia a las siglas en inglés del eslogan trumpista Hacer América Grande de Nuevo. “Eso representa una amenaza para este país”, ha dicho también, antes de recordar que “la historia nos dice que la lealtad ciega a un solo líder y la disposición a participar en violencia política es fatal para la democracia”.

Elecciones y violencia

Biden ha hecho un repaso demoledor de las acciones del trumpismo, denunciando las teorías conspiratorias y las acusaciones infundadas de fraude electoral y asegurando los extremistas “no respetan la Constitución, no creen en el estado de derecho, no reconocen la voluntad del pueblo y se niegan a aceptar los resultados de las elecciones libres”. Y con un afilado dardo ha recordado: “No puedes amar este país solo cuando ganas”.

Ha denunciado también con contundencia las llamadas a la violencia política; las amenazas a trabajadores públicos y jueces, que se han extendido al FBI tras el registro en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, o la defensa como “patriotas” por parte del trumpismo de quienes asaltaron el Capitolio (un mensaje que llega unas horas después de que Trump dijera este jueves en una radio conservadora que si se presenta en 2024 y gana ofrecerá “un perdón total y una disculpa gubernamental” a los condenados por el asalto, a quienes ha asegurado también estar dando apoyo financiero).

Lectura electoral

La intervención de Biden estaba organizada como un “discurso a la nación” en el que, según había avanzado la Casa Blanca, el presidente iba a hablar de las amenazas que enfrenta la democracia y retomaba su mensaje de “la lucha por el alma de la nación”. A dos meses de las legislativas del 8 de noviembre, no obstante, era ineludible no hacer una lectura en clave electoral.

El discurso, que las tres televisiones generalistas en abierto han decidido no retransmitir en directo, ha tenido ese claro componente de campaña. Y el presidente ha hecho también un repaso a los logros legislativos de su mandato, de la Ley de Reducción de la Inflación a la primera norma en décadas de control de armas o a las ayudas aprobadas para veteranos.

Esos logros son uno de los factores que han contribuido a mejorar algo los maltrechos índices de aprobación de Biden. Son también uno de los elementos que han contribuido a elevar el optimismo de los demócratas de cara a los comicios. Porque si hace unos meses se daba por perdido el control del Congreso, ahora hay esperanza de poder mantener el Senado y, quizá, incluso la Cámara de Representantes.

Aborto

Los dos mensajes mueven a Biden y a los demócratas en un equilibrio políticamente complicado, pero es evidente que el mandatario y sus asesoren creen que el rechazo a Trump y al Partido Republicano que le sigue puede movilizar a votantes, como sucedió en las presidenciales de 2020.

Lo que no ha hecho Biden es hablar directamente de un tema que también está movilizando a muchos votantes: la derogación por parte del Tribunal Supremo del derecho constitucional al aborto. Pero sí ha denunciado al movimiento conservador asegurando que “las fuerzas MAGA están decididas a llevar a este país hacia atrás, a unos EEUU donde no hay derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a anticonceptivos, no hay derecho a casarte con quien amas”.