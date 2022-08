El niño Archie Battersbee será desconectado de las máquinas de soporte vital que lo mantienen artificialmente con vida en el Royal London Hospital. El menor británico, de 12 años, fue encontrado por sus padres inconsciente en casa con una cuerda rodeándole el cuello. Según las investigaciones habría practicado un reto de TikTok conocido como 'blackout challenge'. Este consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse.

Un mes y medio más tarde, los sanitarios confirmaron que el niño se encontraba en muerte cerebral desde el día del suceso.

En ese momento sus padres iniciaron una batalla judicial para que su pequeño no fuera desconectado de las máquinas de soporte vital. Incluso llegaron a llamar la atención de la ONU sobre el caso, organismo que dictaminó una orden judicial no vinculante para no desconectarlo. No obstante, el Tribunal de Apelaciones de Londres dio la espalda a esta orden y ha solicitado que se apague el soporte vital de Archie Battersbee este martes a mediodía.

Según la justicia británica, "cada día que (Archie) continúa recibiendo tratamiento de soporte vital es contrario a sus mejores intereses y, por lo tanto, un mantenimiento de esta situación, incluso por un corto tiempo, va en contra de sus mejores intereses".