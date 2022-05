Si algo le faltaba al presidente peruano Pedro Castillo era una acusación de plagio agravado. Su tesis de maestría se encuentra por estas horas en el ojo de una nueva tormenta política que también arrastra a la Primera Dama, Lilia Paredes, y añade una nueva dosis de inestabilidad al Gobierno. La fiscalía está a punto de abrir una causa contra Castillo y su esposa. "Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentado ante los integrantes de un jurado calificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente", dijo el mandatario y atribuyó la revelación del programa televisivo 'Panorama' a un "plan desestabilizador".

La presentadora Rosana Cueva defendió la investigación periodística. En el escrito de Castillo, dijo, "no hay ningún pie de página y eso es lo más sorprendente. Incluso se puede afirmar que el marco teórico, de 24 páginas, es al 100 % copia sin reconocer autoría". Para colmo, Juan Cadillo, quien formó parte de uno de los oscilantes tramos del Gobierno que entró en funciones a fines de julio pasado, nada menos que al frente de la cartera educativa, estimó que, si se comprueban las denuncias, el presidente "tendría que dar un paso al costado".

Castillo, cuyo mandato está atravesado por reiteradas crisis e investigaciones judiciales, al punto de haber cambiado cuatro veces al primer ministro, adquirió notoriedad como dirigente sindical de los maestros rurales. Para mejorar su salario, el mandatario así como su esposa cursaron una maestría en Psicología Educativa una universidad privada César Vallejo, que es propiedad del empresario, excandidato presidencial y excongresista César Acuña. En la noche del pasado domingo, el ciclo 'Panorama' accedió a la tesis, de 121 páginas, y aseguró que existe un 54% de coincidencia total con la de otros autores que no son debidamente reconocidos. Lo llamativo del caso es que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) clausuró a la casa de estudios de Acuña por carecer de autorización para impartir cursos de posgrado. La denuncia televisiva presentó otra anomalía: uno de los tutores de la tesis de Castillo no existe.

Insólita defensa

Eduardo Pachas, el abogado de Castillo, esbozó una curiosa defensa de la experiencia académica del jefe de Estado: al momento de graduarse, las normas de calidad educativa eran tan exiguas que el plagio, sugirió, no era objeto de sanción. Lo que hizo su cliente, podría ser "deshonesto", pero sobre la base del "marco jurídico" entonces existente que, entre otras cosas, facilitó la aprobación del trabajo final, tanto de Castillo como el del realizado por su esposa y que es también objeto de las mismas acusaciones. Cuando sus palabras habían llegado a todos los telediarios, Pachas volvió sobre sus pasos: "Lo que digo es que no hay delito, no hay una falta ética, no hay una falta moral ni nada. Esto no tiene nada que ver con un tema deshonesto".

Para terminar con ese tipo de situaciones repetidas, el Congreso aprobó ocho años atrás la creación de la Sunedu con el propósito de controlar el negocio de la titulación fácil que muchas veces derivaba en estafas y juicios. Sunedi detectó que 50 casas de estudios privadas no cumplían con los requisitos elementales para funcionar.

Contrareforma

El conocimiento público de la supuesta tesis copiada de Castillo terminó de darle un empujón a la actual legislatura para limitar el funcionamiento de la Sunedu. El diario limeño El Comercio recordó que, "al menos 25 parlamentarios tienen vínculos con universidades a las que se les denegó el licenciamiento por no cumplir con las condiciones básicas de calidad exigidas por el organismo". Algo iguala al Congreso y al titular del Ejecutivo: ambos son muy impopulares, según las encuestas.

La Sunedu le ha exigido a Castillo que cumpla su promesa electoral e impida lo que es llamado una "contrarreforma” universitaria" “Quedará en la historia que este Congreso fue responsable del retroceso de la reforma universitaria que perjudicará a miles de estudiantes. Esperemos que el Poder Ejecutivo la observe y así recuperar la defensa de la educación", dijo el superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra.