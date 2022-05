El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, auguró este martes que los países europeos dejarán de comprar petróleo a Rusia "bastante antes de fin de año". "Yo espero que sí, que bastante antes de fin de año", dijo Borrell al respecto en una entrevista con EFE tras participar en Panamá en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (SICA) con la UE.

Sobre la contundencia de la sanción, Borrell fue más escéptico al explicar que "hay que tener en cuenta bien la situación de cada país" de la UE. "Hay que comprender los problemas de cada país. Hay países que son muy dependientes y que por razones objetivas sustituir el petróleo ruso por otras fuentes es mucho más difícil que para otros que están abiertos al mar y al tráfico internacional", explicó el también vicepresidente de la Comisión Europea. Para Borrell, "lo importante es la cantidad y el precio total que se pague por el petróleo ruso".

En cuanto a la pretensión de Hungría de acceder al pago de gas ruso en rublos, como ha exigido Moscú, el Alto representante de la UE fue muy contundente al recordar que la Comisión Europea "ha señalado claramente que se cumpla con las reglas y que los pagos se hagan de acuerdo con los contratos firmados (..) y esto vale para Hungría".

Respecto al uso del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para dotar de armas a Ucrania explicó que las cantidades que han asignado "no están agotadas y hay muchos países que ni siquiera están pidiendo ser reembolsados" por este concepto. "Hay que sumar a los que se financian con este fondo a lo que cada Estado está poniendo de su parte, que es mucho más, mucho más", agregó. Y consideró que, de momento, no han "agotado (el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz), pero llegado el momento estoy seguro que los Estados aceptarían que se aumente", para ayudar a Ucrania.

Latinoamérica defiende sólidamente las posiciones de la UE

Latinoamérica "es la parte del mundo que más sólidamente se ha mostrado a favor del derecho internacional y de la soberanía e integridad de los Estados, más que África, más que el sudeste asiático", dijo. "Hoy mismo solo ha habido un Estado que ha mostrado una reticencia a una condena" a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, reveló en referencia a la posición adoptada por El Salvador en la reunión del Sica y Caricom con la UE. Borrell obvió la posición de Nicaragua, que no asistió a la reunión, y que para el alto representante europeo sufre "uno de los regímenes más represivos del planeta". "En su conjunto, no hay otra región del mundo que este más cerca de nuestras posiciones", subrayó. Pero explicó que "nuestras posiciones" no hay que entenderlas como que están apoyando a Europa: "No, estamos apoyando la carta de Naciones Unidas". "Hay otras naciones y otras regiones que han sido más tácticas, que no quieren enemistarse con Rusia, pero aquí (en Latinoamérica) ha sido muy basado en una cuestión de principios", agregó.

La influencia de China

En cuanto a las crecientes apuestas comerciales e influencia de China en Latinoamérica, Borrell opinó que "hay entender que China es una gran potencia, que naturalmente quiere jugar ese papel de gran potencia, que quiere mantener relaciones comerciales con todo el mundo, que tiene la capacidad de hacerlo y que despierta interés en en el resto del mundo". "No deberíamos preocuparnos tanto por lo que hacen los demás, sino por lo que hacemos nosotros", concluyó al respecto.

Este martes, 22 países que integran el Sica y la Caricom se reunieron en Panamá con Borrell para analizar el impacto de la guerra en Ucrania en la región, como el alza de los precios del combustible, productos básicos y un aumento de la inseguridad alimentaria. Durante el encuentro, los cancilleres y representantes ratificaron su posición ante la guerra, y su demanda a Rusia para "un cese inmediato de hostilidades contra Ucrania, y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles".