Jaque a Putin del ajedrez ruso

Suele decirse que el ajedrez, el llamado “poder blando”, en la Unión Soviética tenía ministerio propio. Y a juzgar por la importancia que le otorgaron figuras como Nikolai Krilenko, comandante Supremo del Ejército Soviético de Lenin, no parece una afirmación exagerada: “El ajedrez es una herramienta política. Un arma científica en la batalla del frente cultural. Hay que llevar el ajedrez a las masas”. El propio Lenin que calificó “el ajedrez como una gimnasia mental”, dejó partidas históricas como la que jugó con Gorkin. La revolución bolchevique llenó de tableros de ajedrez la nación soviética.

De Lenin a Stalin

Siguiendo la tradición, Stalin, que también pasó tiempo ante el tablero en el club de Kazán, reafirmó la utilidad del ajedrez para expandir, más allá de sus fronteras, la superioridad intelectual rusa. De hecho, los ajedrecistas fueron los primeros atletas soviéticos a los que Stalin permitió participar en torneos internacionales a mediados de la década de 1930. Y desde 1948, año en que la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) organiza el Mundial, hasta 1999 todos los campeones salieron de la “escuela soviética” (o su sucesora, la rusa), salvo el estadounidense Bobby Fischer, campeón ente 1972 y 1975, tras ganar a Boris Spassky en el histórico duelo en plena Guerra Fría.

The International Chess Federation (FIDE) has decided to postpone the World Teams Championship 2022 to November 2022. The rights to host the tournament are retained by the Israeli Chess Federation.

(1/3) pic.twitter.com/fMxSE2GWsH — International Chess Federation (@FIDE_chess) 2 de marzo de 2022

Se conoce por “escuela soviética” al heterogéneo grupo de ajedrecistas surgidos tras la II Guerra Mundial a la sombra del legendario Mikhail Botvinnik, su fundador. Heredaron de Alekhine y Chigorin el dinamismo y la agresividad, y entre sus miembros destacados aparecen los campeones del mundo Vassily Smyslov, Mijaíl Tal, Tigran Petrosian, Boris Spassky, Anatoly Karpov y Garry Kasparov.

Putin ha querido seguir los pasos de Lenin y Stalin con el ajedrez. La FIDE está dirigida por un ruso, Arkady Dvorkovich, que fue viceprimer ministro de Medvedev y contó con el respaldo de Putin para acceder al cargo. Arkady, director del Comité Organizador del Mundial de Fútbol de Rusia de 2019, es hijo de Vladimir Dvorkovic árbitro internacional y hombre de confianza de Kasparov en el Mundial de Sevilla en 1987. Además, la FIDE cuenta entre sus patrocinadores más solventes con empresas rusas como Gazprom, la agroalimentaria PhosAgro y la minera Nornickel.

Since I answered so many of the questions I'm getting today on Putin and Ukraine, and more, in my book Winter Is Coming, I'm pinning it. I hoped it would be history by now, but thanks to Putin and free world apathy, it's still current events. https://t.co/CygciuJkQg pic.twitter.com/T2TfnizP9Q — Garry Kasparov (@Kasparov63) 24 de febrero de 2022

Sin embargo, el despotismo de Putin ha encontrado oposición en el mundo del ajedrez. En 2015, después de que invadiese Crimea, Kasparov publicó el libro 'Winter Is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped'. El ogro de Baku advertía en él del peligro de Putin, algo en lo que insistía hace unos días en redes sociales: “Esta es la serpiente que el mundo libre anidó en su seno, tratando a Putin como un aliado, un igual, mientras difundía su corrupción. Ahora ataca de nuevo, demostrando que no puedes evitar luchar contra el mal. Solo puedes retrasarlo mientras eleva su apuesta. Gloria a Ucrania".

Maestros rusos contra Putin

La invasión rusa de Ucrania ha salpicado a los ajedrecistas rusos, que, para sorpresa del Kremlin, se han manifestado abiertamente en contra. El reciente aspirante al título mundial en 2021, Ian Nepomniachtchi no se mordía la lengua al hablar de la invasión: “Ha habido muchos jueves negros en la historia. Pero hoy es más negro que otros”. Nikita Vitiugov advertía: “Es imposible de creer. En 2022, en Europa, hay personas que están muriendo por una guerra, el destino de decenas de millones de personas se rompe. Horror. Rusos y ucranianos son hermanos, no enemigos. Fin a la guerra”. Viacheslav Tilicheev ha afirmado que no representará más a la bandera rusa, pidiendo a la FIDE jugar con bandera neutral, y el joven talento Andrei Esipenko, a sus 19 años, afirmaba sobrecogido: “Es terrible darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Realmente esperaba una solución pacífica a la situación…”.

"In my view what we [Russia] are doing is very wrong ... It is extremely painful for me and I really hope it would stop."

Grandmaster Alexander Grischuk made a statement at the #FIDEGrandPrix press conference in Belgrade: https://t.co/Qv2M4hNPPB pic.twitter.com/9EnsHk7wqZ — International Chess Federation (@FIDE_chess) 1 de marzo de 2022

De forma parecida se pronunciaban Peter Svidler, Alexander Motylev, Alexander Grischuk y Dimitri Andreikin. Daniil Dubov, a quien se tachó de “espía” y “traidor” por asesorar a Magnus Carlsen en el Mundial ante Nepomniachtchi, también se pronunciaba en contra: “No tiene sentido lo que se está produciendo”. Hasta la campeona rusa Alina Bivol hizo una petición a la comunidad internacional: “Me gustaría hacer un llamamiento a los ajedrecistas de todo el mundo para que no nos odien por las acciones de nuestro Gobierno”.

Apoyos a la invasión

En la trinchera de Putin solo aparecen un par de nombres notables: Anatoli Karpov y Sergey Karjakin. El primero, excampeón mundial de ajedrez, es diputado de la Duma en la actualidad, lo que le impide pisar la Unión Europea por la invasión rusa de Ucrania. A sus 70 años es miembro de Rusia Unida, partido de Putin, mayoritario en la cámara baja rusa, donde es diputado desde hace catorce años. Por su parte, Karjakin, nacido en 1990 en Simferópol, Crimea, se nacionalizó ruso en 2009 para ganarse el respaldo de Rusia y tratar de conquistar el trono mundial. Putin le señaló como el elegido y le brindó su apoyo económico y deportivo. Hace unos días Karjakin declaró: “Estoy totalmente de acuerdo y apoyo todo lo que hace Putin con respecto a la estúpida Ucrania. ¡Qué suerte tengo de amar y vivir en Rusia!”.

We've joined forces with the NRC and have organized a 6-hour Fundraising Tournament to help Ukranian people with food, shelter, water, sanitation, and legal assistance. There's no time to lose.

Join the tournament: https://t.co/zGEfYPYA2N

Donate here: https://t.co/6qKUTFTtIN pic.twitter.com/hfozPX4ujP — chess24.com (@chess24com) 1 de marzo de 2022

El ajedrez ha dado jaque a un Putin que ve cómo los maestros rusos, los mismos que han perdido el dominio mundial a manos del noruego Carlsen, han criticado abiertamente su iniciativa de invadir Ucrania. El poder blando ya no está con Putin. Algo que no había ocurrido en los últimos cien años.