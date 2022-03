"La OTAN no es parte del conflicto, es una Alianza defensiva. No buscamos la guerra con Rusia" pero "tenemos que asegurarnos de que no haya malentendidos sobre nuestro compromiso de defender y proteger a todos los aliados y, por ello, hemos aumentado la presencia de las fuerzas de la OTAN en la parte oriental de la Alianza", ha advertido el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, a su llegada a la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores convocada este viernes en Bruselas y a la que asisten también los representantes de Suecia y Finlandia, que no son parte de la OTAN, así como el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, para coordinar su respuesta.

"La nuestra es una alianza defensiva. No buscamos ningún conflicto. Pero si el conflicto viene a nosotros estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", ha añadido el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que ha hecho hincapié en el apoyo que todos los aliados están dando a Ucrania. Stoltenberg ha vuelto a condenar los ataques contra civiles y ha denunciado el ataque contra la central nuclear de Zaporiyia esta pasada noche. “Esto sólo demuestra la imprudencia de esta guerra y la importancia de ponerle fin. Y la importancia de que Rusia retire todas sus tropas y participe de buena fe en los esfuerzos diplomáticos”, ha reclamado minutos antes del inicio de la reunión. Un mensaje de “preocupación”, ante el bombardeo de la central nuclear más gran de Europa, que han reiterado otras delegaciones. “El ataque de Rusia contra la central es extremadamente irresponsable”, ha advertido el ministro de exteriores holandés, Wopke Hoekstra. La intención de los 30 países aliados es analizar todas las opciones de respuesta posibles ante la escalada del ataque ruso: desde el cierre de puertos a barcos rusos hasta una zona de exclusión aérea en Ucrania, una medida extrema que reclama desde hace días Kiev pero que supondría la implicación directa de la OTAN en el conflicto. "Queremos asegurarnos de que se discuten todos los escenarios", ha indicado a su llegada la ministra canadiense Melanie Joly. “Tenemos que asegurarnos que hacemos más y de que ponemos la máxima presión contra Putin. Es la única forma de garantizar que pare esta locura", ha añadido. Unidad trasatlántica Al encuentro también asiste el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, que ha avisado de que es "un momento crítico para Europa", que todas las opciones deben estar "sobre la mesa" y que lo más importante en estos momentos es mantener "la unidad trasatlántica" y la "unidad europea" entorno a las sanciones contra Rusia. "Esperamos unidad y estar listos para actuar. Lo importante es que se mantenga la unidad de los Estados miembros sobre las sanciones, porque va a ser muy dañino para la economía rusa, y la unidad sobre cómo suministrar armas a Ucrania", ha dicho a su llegada al encuentro sin descartar tampoco una eventual decisión entorno al suministro de gas y petróleo. Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha recordado que no hay que permitir "que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que habían desaparecido hace ya muchas décadas de la mente de todos los europeos" y ha avisado al Kremlin de que la OTAN es una alianza defensiva, que no quieren aumentar la tensión ni una guerra sino la paz.