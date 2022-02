La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola condenó este miércoles el saludo fascista que un eurodiputado conservador búlgaro hizo en el hemiciclo del Parlamento Europeo, y subrayó que se trata de un comportamiento "inaceptable siempre y en cualquier parte". "Me ofende a mí y a todo el mundo en Europa. Somos los representantes de lo opuesto. Somos la casa de la democracia. Ese gesto es del capítulo más oscuro de nuestra historia y ahí es donde debe quedarse", escribió Metsola en Twitter.

La delegación liberal francesa en la Eurocámara le pidió que tomara represalias contra el eurodiputado tras compartir el vídeo en redes sociales, en una condena a la que se sumó también el líder de los populares, Manfred Weber. El grupo compartió un vídeo breve en el que se ve al diputado búlgaro subiendo las escaleras del hemiciclo y estirando el brazo en alto, como sucede en el saludo nazi.

Del vídeo se han hecho eco varios políticos, como la diputada europea por Izquierda Unida Sira Rego.

Puede decir hasta que estaba pidiendo un taxi. Pero después de estar en ese debate escuchándole a él y a sus colegas, obviamente es un saludo nazi. #SmashFascism pic.twitter.com/N0U6o8d6TI — Sira Rego🔻 (@sirarego) 16 de febrero de 2022

Sin embargo, el diputado interpelado contestó en redes sociales al grupo francés y le replicó que han confundido "un simple saludo con un saludo nazi" y que "el hecho de que alguien no esté de acuerdo contigo no significa que sea nazi". "Me disculpo si mi saludo inocente, que pretendía ser una disculpa, ha insultado a alguien, pero esto es un caso grave de reducción al absurdo", escribió en Twitter.

Dzhambazki fue, al inicio de esta legislatura, el diputado encargado de redactar el informe sobre el levantamiento de inmunidad de los eurodiputados de JxCat Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín que fue aprobado por una mayoría del resto de la cámara.