El auge de la variante ómicron del coronavirus, unido a la persistencia de la anterior variante delta, está produciendo un "tsunami de nuevos casos", alertó este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió que se extremen las medidas sociales para frenar los contagios.

Las cifras récord de contagios, que ya se acercan al millón de casos diarios, "van a seguir añadiendo presión a sistemas sanitarios al borde del colapso, con sus trabajadores ya agotados", destacó Tedros en rueda de prensa.

Tedros subrayó que ante el rápido avance de la variante ómicron se debe prestar atención no sólo a la campaña de vacunación, sino también a "medidas de salud pública" que eviten saturar las redes sanitarias y "puedan mantener abiertas las sociedades y a los niños les permitan ir a la escuela".

Con todo, Tedros insistió en la necesidad de vacunarse contra la covid-19 y señaló que "los no vacunados tienen mayor riesgo de morir por la enfermedad, sea cual sea su variante".

El máximo responsable de la OMS recordó que en 2021 han fallecido 3,5 millones por la pandemia, frente a los menos de 2 millones que murieron el pasado año.

2022, ¿el fin?

Además, el año 2022 puede marcar "el fin de la etapa aguda de la pandemia", según destacó Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pese a ello, el dirigente pidió que continúe la prevención ante la "doble amenaza de las variantes delta y ómicron".

El director de la organización para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, añadió en la misma rueda de prensa que en el futuro próximo "es difícil que el virus se elimine completamente, pero posiblemente cambiará a una pauta de trasmisión de nivel más bajo, que cause brotes ocasionales en poblaciones no vacunadas". "Confiemos en que ese sea el final, pero ciertamente aún no estamos allí y quedan aún obstáculos que esperamos superar logrando igualdad en el reparto de vacunas", afirmó el experto irlandés.

Ryan estableció en este sentido paralelismos entre el actual coronavirus y la pandemia de gripe H1N1 de 2009: "Ese virus sigue con nosotros, pero ya no provoca la muerte y destrucción de aquel año, porque hemos vacunado a los más vulnerables".

Acortar las cuarentenas

Además, la OMS recomienda cuarentenas de positivos covid de 14 días, aunque este periodo "puede acortarse ante diversas situaciones". Así lo destacaron los expertos después de que algunos países, como España, hayan comenzado a considerar reducir ese tiempo en casos leves o asintomáticos.

"La prioridad es contener la transmisión, pero hay que buscar un equilibrio para que no afecte especialmente a las sociedades y economías", afirmó en rueda de prensa el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud.

El director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, añadió que el periodo de incubación del covid (desde el contagio al desarrollo de los primeros síntomas) suele rondar entre cinco y siete días, aunque algunos estudios preliminares sugieren que en el caso de la variante ómicron podría ser menor. "Se trata de estudios limitados y podrían estar centrados en determinados grupos tales como personas jóvenes, así que hay que ser cautos con los resultados", afirmó Ryan.

En todo caso, reiteró, debe "minimizarse el impacto sanitario, pero también en la economía y en la sociedad".