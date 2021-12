La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha sacado adelante una ley --con el acuerdo entre demócratas y republicanos-- para prolongar la financiación a la Administración hasta el 18 de febrero, si bien el proyecto aún debe ser ratificado por el Senado.

El Gobierno tiene de plazo hasta la medianoche de este viernes y no se prevé una negociación fácil para que la medida salga adelante, pues senadores del Partido Republicano amenazan con no respaldarla si no se retira o modifica la normativa de obligatoriedad de vacunación lanzada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Si bien en la Cámara de Representantes ha aprobado la propuesta con 221 votos a favor y otros 212 en contra, en el Senado se precisa de la unanimidad de la sala para aprobar el plan por la vía rápida antes del viernes, recoge la cadena CNN.

Desde sectores de la bancada republicana han vertido amenazas con no votar a favor de la ley si no se retira la legislación sobre las vacunas, que obliga a que los empleadores de cien o más trabajadores se cercioren de que estos están vacunados con la pauta completa contra la COVID-19 o que se practiquen pruebas y usen mascarilla. El senador republicano por el estado de Utah Mike Lee, uno de los que se oponen a aprobar la financiación de la Administración mientras no se levante el mandato sobre las vacunas, ha catalogado esta medida como "inmoral e inconstitucional".

Bien es cierto que los legisladores estadounidenses confían en que finalmente se evite un cierre prolongado de la Administración ante falta de financiación, pero por otro lado consideran la posibilidad de que, efectivamente, el Gobierno esté durante un fin de semana, o incluso una semana, bajo un bloqueo. Sin embargo, hay un sector republicano que no comparte que miembros del partido puedan ser los responsables del bloqueo a las capacidades de la Administración. "Les hemos sugerido firmemente que esta no es la dirección correcta", ha trasladado el senador republicano por Dakota del Sur Mike Rounds a CNN.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha catalogado estos acontecimientos como "buenas noticias" y ha trasladado su confianza sobre que finalmente se dote de financiación a la Administración. "Creemos que hay tiempo para que los legisladores dejen de lado los juegos políticos imprudentes e irresponsables y promulguen la resolución continua a corto plazo que financiaría al Gobierno hasta principios del próximo año y daría tiempo para un acuerdo presupuestario de todo el año, que obviamente es nuestro objetivo general", ha aseverado Psaki en rueda de prensa.

Así, desde la Casa Blanca consideran que "aún hay tiempo" para aprobar la financiación al Gobierno y evitar un bloqueo. "Nuestro objetivo es, por supuesto, evitar el cierre del Gobierno (...) Pero eso depende del Congreso", ha zanjado. El presidente Biden ya se ha enfrentado a lo largo de este año a episodios de tensión ante la posibilidad de que el Congreso no le dotase de financiación para acometer las políticas de su Administración. De hecho a finales de septiembre firmó un proyecto de ley que ampliaba hasta este viernes la financiación para mantener operativas las oficinas del Gobierno, evitando el cierre administrativo de los servicios no esenciales.