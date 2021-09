La ciudad de Nueva York inició este sábado los actos de conmemoración de los atentados del 11S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las cerca de 3.000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton. El expresidente Donald Trump no ha estado presente.

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia comenzó con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People's Chorus de Nueva York entonó el himno nacional.

Después de un momento de silencio a las 08.46 hora local (12.46 GMT), cuando el primer avión impactó una de las torres, Mike Low, padre de una de las azafatas que volaba en él, pronunció un corto discurso, que marcó el inicio de la lectura de los nombres de las víctimas. Se han guardado otros tres minutos de silencio a las 9.03, a las 9.37 y a las 9.59 horas.

Aunque Biden asiste este sábado a las ceremonias de conmemoración en los tres lugares donde se produjeron los atentados hace dos décadas, no hará declaraciones en esos actos y prefirió expresarse en un discurso grabado en vídeo y publicado el viernes en su cuenta oficial de Twitter.

Familiares de las víctimas han leído todos los nombres, una ceremonia recuperada después de que en 2020 se suspendiera debido a la pandemia de la COVID-19. Después, Bruce Springsteen ha interpretado la canción 'I'll See You In My Dreams'.

Pese a que cientos de familiares estaban presentes en la ceremonia, que mostraban fotos de sus seres queridos, algunos de los allegados de las víctimas no pudieron acceder al acto, en el que había fuertes medidas de seguridad.

Junto a ellos, cientos de personas más se acumulaban en los aledaños del memorial del 11S, muchas de ellas portando rosas rojas y banderas estadounidenses en señal de respeto a las víctimas.

En el evento, al que acudieron junto a sus maridos las antiguas primeras damas de EEUU Hillary Clinton y Michelle Obama, también se recordaron los momentos en los que cayeron las Torres Gemelas en Nueva York.

Las fuerzas del orden desplegaron importantes medidas de seguridad, con la presencia por toda la Gran Manzana de miles de agentes y unidades de detección de bombas, mientras que los accesos a las bocas de metro cercanas a la Zona Cero estaban tomadas por policías armados.

Harris y Bush llaman a la unidad

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, pidió este sábado mirar hacia el futuro y reforzar las alianzas de Estados Unidos para homenajear a los caídos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, durante un discurso con motivo del vigésimo aniversario de los ataques.

"En este vigésimo aniversario, en este día solemne de recuerdo, debemos aceptar el desafío de mirar atrás, de recordar. Por el bien de nuestros hijos. Por el bien de sus hijos. Y por eso, también debemos mirar hacia adelante, hacia el futuro", afirmó Harris durante un discurso en Shanksville (Pensilvania).

La vicepresidenta asistió, junto al expresidente George W. Bush (2001-2009), a la ceremonia en memoria de las 40 víctimas del vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló en un descampado en esa localidad de Pensilvania pasadas las 10 de la mañana del 11 de septiembre.

"Lucharon por sus propias vidas, y para salvar las vidas de incontables otros en la capital de nuestra nación. Y hoy, espero y rezo porque sigamos homenajeando su valentía (...). Fortaleciendo nuestros vínculos comunes (dentro del país) y fortaleciendo nuestras alianzas globales", subrayó Harris.

Por su parte, el expresidente estadounidense George W. Bush defendió este sábado que el país luche contra los extremistas violentos, tanto los que están en el exterior como los nacionales, porque ambos proceden del mismo "espíritu infame".

Bush, mandatario del país cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre de 2001, intervino en Pensilvania en el acto en recuerdo de las víctimas del vuelo United 93, aquel "excepcional grupo" que logró impedir un cuarto ataque aquel día al enfrentarse a los terroristas y hacer que el avión se estrellara en un descampado.

El expresidente se refirió a los extremistas de dentro y fuera del país que comparten no sólo su "desdén por el pluralismo" y su "indiferencia por la vida humana", sino también, recalcó, su "determinación por profanar los símbolos del país".

Aludía así, de forma implícita, a un episodio reciente de la historia del país, el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, un incidente que Bush ha condenado en numerosas ocasiones.

Aseguró que los extremistas violentos nacionales y los del exterior "son hijos del mismo espíritu infame". "Y es nuestro deber seguir confrontándolos", añadió el que fuera presidente entre 2001 y 2009.