La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado y, por tanto, enviado este martes el proyecto de ley de muerte digna y cuidados paliativos al Senado después de haber votado la iniciativa en lo particular, tras siete años de tramitación en el Congreso. La votación, que ha contado con 79 votos a favor, 59 en contra y una abstención y que en un primer momento estaba programada para el pasado jueves 15 de abril, se ha acabado llevando a cabo este martes y no cuenta con el apoyo del Ejecutivo, tal y como detalló el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien dijo que "el Gobierno ha pedido que el proyecto sea rechazado". No obstante, la iniciativa ha contado con el apoyo de diputados de Chile Vamos, informa 'La Tercera'. Ahora el texto deberá ser abordado en la Cámara Alta.

La Cámara, sin embargo, ha rechazado algunas de las disposiciones originales de la iniciativa, como las que permitían practicar eutanasia a menores de edad, o realizarlo a aquellas personas que sufren una dolencia psíquica insoportable. Así, los requisitos para solicitar la eutanasia serán ser mayor de 18 años, ser residente chileno y manifestar la voluntad de manera "expresa, razonada, inequívoca y libre de cualquier presión externa".

La noticia ha sido celebrada por la activista Cecilia Heyder --que libra una batalla judicial para acceder a una muerte asistida--, una de las mayores defensoras del proyecto, incidiendo en que "de eso se trata el amor por la vida, de estar en paz y de tener libertad para tomar tus propias decisiones, sobre todo de tu cuerpo, porque una vida sin libertad no es vida. Ley de eutanasia".

El proyecto "regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de permitir la muerte digna o eutanasia". En concreto, despenaliza la eutanasia en dos casos, en las personas que padezcan una enfermedad terminal o una que produzca un dolor constante e insoportable, recoge 'El Periodista'.