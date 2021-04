El Papa ha agradecido los más de cien mil videos que le llegaron por su octavo aniversario como Sumo Pontífice en el marco de una iniciativa impulsada por un colectivo argentino llamado Generación Francisco (GF), al tiempo que ha lamentado que se tomen decisiones en la Iglesia y en la política sin tener en cuenta al pueblo.

"Cuando las autoridades no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto a la moralidad, el pueblo es el gran ausente", ha señalado el Papa en su mensaje de agradecimiento por los saludos recibidos.

En el mensaje, que fue publicado por el grupo argentino, pero del que el Vaticano no comentó nada oficial, Francisco ha reivindicado "la voz del pueblo soberano" tras lamentar las "veces" en las que se acostumbra a tomar decisiones "sin consultar al pueblo, algunas de ellas trascendentes". "Nunca uno se equivoca si consulta al pueblo", ha afirmado el Papa tras felicitar las 'Santas Pascuas'.

El Papa también ha agradecido la labor de esta organización que tiene por objeto la difusión de la palabra, las acciones y los gestos del Pontífice: "De algún modo, siguen las cosas que yo hago, no me insultan, no hablan mal de mí y usan lo que digo para el bien".

Ausente en la misa

El cardenal Giovanni Battista Re ha pedido una "gran oración coral" para poner fin a la pandemia en la Misa de la Cena del Señor, que ha presidido en la tarde del Jueves Santo en la Basílica Vaticana en sustitución al Papa, que no ha estado presente en la celebración.

Francisco, de 84 años, ha celebrado por la mañana la misa Crismal en la Basílica de San Pedro con la que ha dado comienzo a las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, pero se ha ausentado de esta celebración. El Vaticano no ha dado ninguna explicación, pero algunos medios italianos han apuntado a que el Pontífice, que ha sufrió de reciente ataques de ciática que le han obligado a suspender su agenda, habría delegado esta celebración en el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, aconsejado por su equipo médico. El Papa tiene que presidir una intensa agenda litúrgica los próximos días que culminará con la misa de Domingo de Pascua.

Debido a las precauciones sanitarias, se han suprimido de la celebración el rito del lavatorio de pies y la procesión de las ofrendas. En años anteriores, el Papa ha celebrado en privado esta eucaristía con algún grupo de personas vulnerables, principalmente en cárceles, hospitales y en alguna residencia.

En su homilía, el cardenal Re ha invitado a todos a rezar en las propias casas para pedir la fuerza necesaria para "hacer frente a los grandes desafíos de la pandemia que ha dejado víctimas por todo el planeta" y ha pedido elevar "una gran oración coral para que la mano de Dios" venga el fin de la pandemia. "Hemos experimentado cómo un pequeño virus ha puesto de rodillas al mundo entero", ha concluido.