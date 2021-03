El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió este jueves que se administrarán 200 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 en su país antes de mayo, cuando acabarán sus primeros cien días en el poder.

Biden, que ha concedido su primera rueda de prensa desde que llegó al poder, ha recordado que a principios de diciembre se había marcado como objetivo alcanzar 100 millones de vacunas en estos primeros cien días. "Lo conseguimos la pasada semana, en el día 58", ha indicado.

Por este motivo, cree que es momento de doblar el reto. "Sé que es ambicioso, pero ningún otro país se acerca siquiera a lo que estamos haciendo. Creo que podemos", ha destacado el mandatario, que ha intentado marcar distancias con la política seguida por su predecesor en el Despacho Oval, Donald Trump.

La Casa Blanca ha anunciado una inversión de 10.000 millones de dólares para ampliar el acceso a las vacunas, en un momento en que el país cuenta ya con más de 30 millones de casos de coronavirus. La Administración aspira a llevar la inmunización a colectivos y comunidades vulnerables.

Salida de Afganistán

Además, Biden ha admitido que es "difícil" que las tropas norteamericanas salgan de Afganistán antes del 1 de mayo, como prometió el Gobierno de Donald Trump, aunque no prevé que dicha presencia se prolongue "mucho tiempo" más.

Un acuerdo suscrito en 2020 con los talibán contemplaba la salida de las tropas estadounidenses para el 1 de mayo, en un intento por sentar las bases de unas conversaciones entre la insurgencia y el Gobierno afgano que no han logrado avances. De hecho, la violencia ha aumentado en las últimas semanas.

En su primera rueda de prensa como presidente, Biden ha repetido que el plazo del 1 de mayo es "difícil" de cumplir por razones tácticas, aunque ha evitado dar uno nuevo. Así, se ha limitado a decir que no prevé que la presencia se prolongue "mucho tiempo" y ha sugerido que no se alargará hasta 2022: "No puedo pensar que sea ese el caso".

El Gobierno estaría estudiando una prórroga de seis meses, lo que en teoría encaja con las palabras pronunciadas este jueves por Biden, ya que al menos mantendría el compromiso de abandonar Afganistán en 2021, según fuentes citadas por la cadena CNN.