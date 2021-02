La ausencia de datos sobre la covid-19 en África "ha fomentado la opinión generalizada" de que el virus ha tenido poco impacto, sin embargo, un estudio realizado en Lusaka sugiere que el impacto de esta enfermedad ha sido "considerablemente subestimado". La investigación de tipo observacional ha sido dirigida por la Universidad de Boston (EEUU) y publicada por el British Medical Journal.

El estudio se basa en los resultados de pruebas PCR de 364 personas fallecidas en la morgue del Hospital Universitario de Lusaka entre junio y septiembre de 2020, realizadas en las 48 horas siguientes a la muerte.

Los resultados indican que los fallecimientos por covid-19 representaron entre el 15 y el 20% de todas las muestreadas, "muchas más de las que sugieren los informes oficiales y que contradicen la opinión generalizada de que la covid-19 se ha saltado gran parte de África y ha tenido poco impacto", indica la revista.

Además, los fallecimientos se produjeron en "un rango de edad más amplio que el comunicado en otros lugares y se concentraron en personas menores de 65 años, incluyendo un número inesperadamente alto de muertes en niños".

Al ser un estudio observacional con datos de una única ciudad y durante tres meses puede tener varias limitaciones, pero BMJ indica que es una investigación bien diseñada y hecha por investigadores con un alto nivel de experiencia en la toma de muestras postmortem y en la recogida de datos, "lo que minimiza la posibilidad de obtener resultados falsos positivos".

La investigación indica que el virus se detectó en 70 (19%) de las personas fallecidas, con una edad media de 48 años y el 70% eran hombres.

La mayoría de los fallecimientos por covid-19 (73%) se produjo fuera del hospital y a ninguna de esas personas se les había hecho pruebas de detección del virus. De las 19 personas que sí murieron en un centro médico, seis se sometieron a esos test.

Entre las 52 personas con datos sobre los síntomas, 44 presentaron los típicos de la enfermedad (tos, fiebre, dificultad para respirar).

La covid-19 se identificó en siete niños, de los cuales solo uno se había sometido a pruebas antes de la muerte, y la proporción de decesos por la enfermedad aumentó con la edad, pero el 76% tenía menos de 60 años.

Las cinco afecciones subyacentes más comunes entre los fallecidos fueron tuberculosis (31%), hipertensión arterial (27%), sida (23%), consumo de alcohol (17%) y diabetes (13%).

El equipo destaca que es fundamental comprender el verdadero alcance del impacto de la covid-19 en África, no solo por el "imperativo moral" de reconocer el sufrimiento donde exista, sino porque si se considera que este continente "representa una pequeña amenaza, podría ponerle en un lugar menos prioritario para el acceso a las vacunas" contra la enfermedad.

Corazón

Alrededor de la mitad de los pacientes hospitalizados con covid-19 grave y que presentaban niveles elevados de una proteína llamada troponina tenían daños en el corazón, como la miocarditis, al menos un mes después de recibir el alta.

Un estudio realizado en hospitales británicos y que publica la revista de la Sociedad Europea de Cardiología señala que esos daños incluyen inflamación del músculo cardíaco (miocarditis), cicatrización o muerte del tejido cardíaco, restricción del suministro de sangre al corazón y combinaciones de las tres.

El estudio, en el que participaron 148 personas dadas de alta hasta junio del año pasado, es el mayor realizado para investigar a los pacientes convalecientes de covid-19 con niveles elevados de troponina, la cual se libera en la sangre cuando el músculo cardíaco se lesiona.

"Las lesiones relacionadas como la inflamación y la cicatrización del corazón son comunes en los pacientes con covid-19 con elevación de troponina dados de alta del hospital, aunque son de alcance limitado y tienen pocas consecuencias para la función del corazón", señaló Marianna Fontana, del University College de Londres, que lideró el estudio.

Muchos de los hospitalizados presentaban niveles elevados de troponina durante la fase de enfermedad crítica, cuando el organismo monta una respuesta inmunitaria exagerada a la infección.

Para el estudio se eligieron personas que tuvieron alta esa proteína y se les hizo un seguimiento con resonancias magnéticas tras el alta para conocer las causas y el alcance de la lesión.

Los pacientes con covid-19 grave suelen tener problemas de salud preexistentes relacionados con el corazón, como diabetes, presión arterial elevada y obesidad, pero durante la enfermedad este órgano también puede verse afectado.

Todos los pacientes estuvieron muy enfermos, tenían niveles elevados de troponina y alrededor de uno de cada tres había estado conectado a un respirador en la unidad de cuidados intensivos, indico Fontana, en un comunicado.

El estudio encontró evidencias de altos índices de lesiones en el músculo cardíaco que podían verse en las exploraciones uno o dos meses después del alta y, aunque algunas podían ser preexistentes, otras eran nuevas "y probablemente causadas por el covid-19", agregó.

En los casos más graves, se teme que esta lesión pueda aumentar los riesgos de insuficiencia cardíaca en el futuro, pero se necesitan más trabajos para investigarlo más a fondo.

Fontana señaló que estos hallazgos dan la oportunidad de encontrar formas de prevenir la lesión, además, a partir de algunos de los patrones observados la coagulación de la sangre puede tener un papel, para lo que hay tratamientos potenciales.

Detectar las consecuencias de la lesión durante la convalecencia podría, además, identificar a los sujetos que se beneficiarían de tratamientos farmacológicos de apoyo específicos para proteger la función cardíaca a lo largo del tiempo.

Los resultados del estudio están limitados porque solo incluyeron a pacientes graves que sobrevivieron al coronavirus, pero no hay datos sobre los que no son hospitalizados o aquellos que no presentan niveles elevados de troponina.