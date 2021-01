Las protestas de los republicanos paralizan la vacunación en Guantánamo

El Pentágono ha anunciado que suspende un plan para vacunar contra el coronavirus a prisioneros en Guantánamo, tras la polémica desatada por los problemas para entregar vacunas al personal médico y los estadounidenses de mayor edad.





No Guantanamo detainees have been vaccinated. We're pausing the plan to move forward, as we review force protection protocols. We remain committed to our obligations to keep our troops safe.