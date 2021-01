Protestas en Polonia contra la inminente prohibición casi total del aborto

La inminente puesta en práctica de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Polonia, que de hecho implica una prohibición casi total del aborto, ha desatado protestas en las calles de Varsovia.

El TC ha publicado este miércoles la justificación de la sentencia, y el Gobierno ha anunciado la publicación en el diario oficial de la implementación de la misma, con lo que ésta entrará en vigor. "El derecho a elegir, el derecho de una mujer a tomar una decisión se elimina con la publicación de la sentencia", denunció el secretario del Consejo Médico Supremo, el ginecólogo Artur Drobniak, en declaraciones a medios polacos.

Entre las personas que se han sumado a las protestas está el ex primer ministro y expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, actual presidente del Partido Popular Europeo (PP). "No se trata de proteger vidas. Bajo su gobierno mueren cada vez más polacos y nacen menos. La vida son las mujeres polacas. Defender sus derechos y dignidad contra el fanatismo cínico del poder es nuestro ser o no ser", declaró Tusk en su cuenta de Twitter.

En su justificación, el TC alega que un niño no nacido goza también del derecho a la vida y asegura que actualmente es posible hacer un tratamiento oportuno al feto para evitar posibles malformaciones.

En Varsovia los manifestantes se han reunido a protestar frente a la sede del partido de Gobierno, ante lo que la policía ha advertido por megafonía de que se trata de una manifestación ilegal. En otras ciudades también ha habido protestas.

El TC había declarado la norma que permite el aborto en caso de malformaciones del feto incompatible con la Constitución polaca. Ello facilita al Gobierno conservador el establecer nuevas normas más restrictivas con respecto al aborto.

La legislación polaca sobre el aborto es, de hecho, bastante restrictiva y se considera que no se realizan más de 2.000 abortos legales al año. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de la mujer calculan que cerca de 200.000 mujeres abortan ilegalmente en Polonia cada año y temen que la cifra aumente cuando se implemente la sentencia del TC.