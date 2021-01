El mundo felicita a Biden y Harris tras su toma de posesión

Políticos de todo el mundo han deseado suerte al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, después de que ambos jurasen el cargo este miércoles en el Capitolio.



El primer ministro del Reino Unido Boris Johnson , felicitó al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como a su vicepresidenta, Kamala Harris, por su. "El liderazgo de Estados Unidos es vital en cuestiones que nos afectan a todos, desde el cambio climático a la covid", afirmó el jefe de Gobierno británico a través de Twitter Johnson, que este año será el anfitrión tanto de la cumbre del G7, en junio, como de la cumbre del clima COP26, en noviembre, expresó su, que hoy juró el cargo como presidente número 46 de Estados Unidos.El Gobierno italiano felicitó al demócrata Joe Biden, que se ha convertido en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos al jurar su cargo, y dijo que es un ""."Le deseo un buen trabajo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Es un gran día para la democracia, que trasciende las fronteras estadounidenses. Italia está dispuesta a afrontar los desafíos de nuestrajunto con los Estados Unidos", escribió el primer ministro, Giuseppe Conte El papa Francisco animó al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a fomentar "la reconciliación y la paz" tanto en su país como en todo el mundo, en un mensaje de felicitación por la toma de posesión de su cargo."Pido a Dios, fuente de toda sabiduría y verdad, queen Estados Unidos y entre las naciones del mundo a fin de promover el bien común universal", se indica en el mensaje, dirigido a la Casa Blanca El secretario general de la OTAN , Jens Stoltenberg, ha felicitado este miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su investidura, señalando queEl político noruego ha expresado su intención de trabajar estrechamente con Biden, al que ha invitado a la cumbre de líderes prevista para finales de 2021. En esta línea, Stoltenberg ha insistido en que el liderazgo estadounidense en el seno de la organización sigue siendo "esencial" para trabajar conjuntamente en la defensa de las democracias.El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez , ha ofrecido este miércoles el apoyo de España al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante laque considera que se abre con su mandato. Sánchez, en un mensaje en su cuenta de Twitter después de que Biden jurase su cargo, ha expresado su deseo de éxito a la nueva administración estadounidense."La Administración de Joe Biden y Kamala Harris inicia su andadura. Todos los éxitos y el apoyo de España en esta etapa de esperanza y futuro.y el refuerzo de una gobernanza global más justa, sostenible e inclusiva", ha escrito Sánchez.La Unión Europea (UE) confió este miércoles en quedurante la presidencia del demócrata Joe Biden, que hoy juró su cargo, y recalcó que la asociación con Washington es "más vital que nunca"."La UE y Estados Unidos tenemos nuestras diferencias. Los amigos tienen diferencias. Nuestra alianza se cuestionó a veces, en ambos lados del Atlántico. Pero ahora es el momento de recuperar la convicción y el sentido común. Ahora es el momento de", declaró en un vídeo publicado en Twitter el presidente del Consejo Europeo El líder opositor venezolano Juan Guaidó deseó este miércoles éxito al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y afirmó que. "Le deseamos todo el éxito a la nueva Administración de Estados Unidos, presidente Joe Biden y vicepresidenta Kamala Harris", escribió Guaidó en su cuenta, minutos después de que ambos jurasen su nuevo cargo.Guaidó fue reconocido como presidente interino de Venezuela por el expresidente estadounidense Donald Trump , el principal apoyo internacional con el que ha contado en su pulso con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro El presidente francés, Emmanuel Macron , envió un mensaje de felicitación a su nuevo homólogo estadounidense, Joe Biden, al tiempo que le dio la, al que el mandatario recién investido volverá a integrar a su país después de que lo abandonara su antecesor, Donald Trump. "¡Mis mejores deseos en este día tan importante para el pueblo estadounidense!", expresó, en inglés, Macron en Twitter pocos minutos después de la ceremonia de investidura del 46 presidente de Estados Unidos."Estamos juntos.de nuestro tiempo. Más fuertes para construir nuestro futuro. Más fuertes para proteger nuestro planeta ¡Bienvenido de nuevo al Acuerdo de París!", agregó. En un segundo mensaje, en francés, Macron aseguró que "juntos se podrá cambiar el planteamiento climático actuando en favor del planeta".