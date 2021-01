Un raro modelo de Nike, en busca y captura por el FBI

Llevar un modelo exclusivo o muy raro de unas zapatillas de Nike puede que sea un motivo para fardar, pero también puede que sea la peor pesadilla para su dueño, sobre todo si se trata de un criminal captado por las cámaras de seguridad cercanas al Capitollio, el pasado 6 de enero, fecha del infame asalto al Congreso de EEUU. Mientras la turba de seguidores de Trump allanaba las Cámaras, de acuerdo con informes de la policía federal estadounidense, a poca distancia de allí se encontró una furgoneta con 11 artefactos explosivos y varias armas de fuego y cargadores llenos. El ciudadano Lonnie Leroy Coffman, propietario del vehículo, fue detenido y acusado de portar armas de fuego no registradas y una pistola sin permiso.



La cosa no quedó ahí. En la publicación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), uno de los sospechosos no identificados en ese momento había colocado dos bombas caseras en la ciudad. La primera fue encontrada cerca de la sede del Comité Nacional Republicano y el segundo explosivo se encontraba a unos 300 metros de la sede del Comité Nacional Demócrata.





The @FBIWFO is seeking assistance in locating and identifying a suspect responsible for the pipe bombs found in DC on January 6. Reward of up to $50k.



Have info? Call 1-800-CALL-FBI or visit https://t.co/hbOjgHToSb. https://t.co/ebMZS4RFCk pic.twitter.com/hz6GOLfPpF

— DC Police Department (@DCPoliceDept) January 8, 2021

The #FBI released new photos of the individual(s) responsible for placing suspected pipe bombs in Washington, D.C., on January 6. If you recognize this backpack or these shoes, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. A $50,000 reward is available. @FBIWFO https://t.co/Quaky7ud2X pic.twitter.com/ivJJwoWERr — FBI (@FBI) January 12, 2021

, pues va tapado hasta las cejas, con una chaqueta con capucha que le tapa la cara, que además cubre con mascarilla. Usa guantes y pantalones oscuros, y arrastra una mochila con ruedas. Precisamente, la mochila y otro de sus accesorios, las deportivas, es lo que ha llamado la atención de las autoridades, que han pedido colaboración ciudadana para trincar al tipo.En un tuit posterior,y se aprecia mejor el calzado del encapuchado.'Et voilà!'Parecen ser Nike Air Max Speed Turf. De ser así, no se trata de un modelo muy común, lo cual ayudaría al FBI a cercar al sospechoso.con cámara de aire visible en el talón, suela de grofre y gran lengüeta con velcro de mediados de los 90. La estrella de fútbol americano Dan Marino, quarterback de los Miami Dolphins? durante 17 temporadas es uno de los deportistas que solían calzar las Air Max Speed Turf, que Nike volvió a reintroducir en el mercado en 2012 y, posteriormente, en 2018. En este último año lanzó más versiones, incluidas dos combinaciones de colores, una de las cuales sería como el par que lleva el sospechoso que busca la policía.A diferencia de los modelos más populares de Nike, como lasAir Jordan, Air Force 1 o Air Max,. Se pueden adquirir por internet, en sitios como eBay o StockX, el portal más grande de reventa de zapatillas con sede en Detroit. Aunque no son ni de lejos las zapatillas más caras de Nike, dependiendo del color y la versión su precio oscila entre 150 y 350 euros, su club de fans es reducido, lo cual puede ayudar, y mucho, a la policía a dar con el individuo de la foto.