Enfrentamientos entre seguidores y detractores de Trump en California

Manifestantes a favor y en contra del presidente de EE.UU., Donald Trump se enfrentaron entre sí y con agentes de la Policía en Pacific Beach, en San Diego (sur de California), y al menos tres fueron detenidos al negarse a abandonar el lugar después de que "debido a actos de violencia" se declaró ilegal la reunión.





#breaking trump supporters clash with BLM and antifa on the boardwalk in PB. Heavy police presence some fights and scuffles. Pepper spray etc (not from pd). @fox5sandiego pic.twitter.com/SrMjWnISlZ