Pintadas de protesta ante las casas de los congresistas Pelosi y McConnell

Las casas del líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, y la de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, han aparecido con pintadas tras el fracaso de la tramitación de los cheques de 2.000 dólares (1.642) para los desfavorecidos por la pandemia.



"¿Dónde está mi dinero?" se podía leer este sábado en la puerta del domicilio de McConnell en Louisville, en el estado de Kentucky.





Mitch McConnell's home in Louisville was vandalized last night pic.twitter.com/lgZPjb6lf7

Nancy Pelosi's house was vandalized with $2k crossed-out and "Cancel Rent! We want everything!" ?? pic.twitter.com/gS7tSPJQ3x