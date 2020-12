La Reina de Inglaterra, en su discurso navideño: "Lo único que queremos todos es un abrazo"

La Reina de Inglaterra, Isabel II, alabó a las enfermeras y mandó un mensaje de ánimo y de apoyo a las personas afectadas por la pandemia de covid-19 en su discurso del día de Navidad.

La monarca se dirigió a la nación como acostumbra cada 25 de diciembre a las 15:00 GMT, para recordar un año que ha "mantenido a la agente alejada, pero que nos ha servido para acercarnos".

"Mi familia y yo hemos sido inspirados por las historias de la gente que se ha ofrecido como voluntaria en sus comunidades, ayudando a los más necesitados", dijo la Reina en su discurso anual.

"En el Reino Unido y en todo el mundo, la gente ha sabido hacer frente a los retos y dificultades de este año y esto me llena de orgullo. Me gustaría agradecer en particular a los jóvenes por el papel que han jugado", añadió.

Estas navidades serán las primeras en casi cuatro décadas que la Reina no pasará en su residencia de Sandringham, como es habitual, sino que permanecerá en el castillo de Windsor, junto al duque de Edimburgo, como ha hecho desde que se desencadenó la pandemia.

Esto quiere decir que no se ha podido reunir con el resto de su familia por las restricciones que existen en el Reino Unido y que mantienen a buena parte del país prácticamente confinado.

Ante esta circunstancia, la monarca se acordó de todas las personas que, por una razón, u otra, han perdido a algún ser querido a lo largo de los últimos meses o que están pasando estas fechas en soledad.

"Para muchos, este año estará teñido de tristeza. Unos lamentarán la pérdida de alguna persona que querían, mientras que otros echarán de menos a sus amigos y familiares al estar lejos de ellos por seguridad, cuando lo único que realmente todos queremos en estas fechas es un abrazo o que nos den la mano", afirmó.

"Si eres uno de ellos -dijo-, que sepas que no estás solo y que mis condolencias y oraciones están contigo".

Además, Isabel II también rememoró el excelente trabajo realizado por los sanitarios durante la pandemia y cómo han ayudado estos a mitigar el efecto de la enfermedad, acordándose en especial de las enfermeras.

"Este año hemos celebrado el día internacional de las enfermeras, homenajeando el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Estas pioneras, como también Mary Seacole, encendieron un faro de esperanza en el mundo", explicó.

"Hoy nuestros trabajadores de primera línea siguen alimentando esa llama por nosotros, apoyando los increíbles logros de la ciencia moderna y les debemos muchísimo. Seguimos siendo inspirados por la gratitud y la amabilidad de extraños incluso en las noches más oscuros. Hay esperanza en que volvamos a resurgir", agregó.

El mensaje de este jueves supone la tercera vez que la Reina ha tenido que dirigirse a la nación este año, algo excepcional, tras ya hablar en abril, durante el pico de la pandemia, y en mayo, en el día del aniversario de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.