La Policía investiga una explosión en el centro de Nashville (EEUU)

La Policía local de Nashville (Tennessee, EE.UU.) está investigando una explosión que sacudió el centro de la ciudad a primera hora de la mañana de este viernes, día de Navidad, y apuntó a que puede tratarse de un "acto intencionado".



"Esto parece ser un acto intencionado. Las fuerzas de seguridad están cerrando las calles mientras continúa la investigación", dijo en su cuenta de Twitter el Departamento de Policía de Nashville.





MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH