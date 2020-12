Sturgeon dice que el Brexit se concreta en contra de la voluntad de Escocia

La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, afirmó este jueves que el Brexit se ha concretado en contra de la voluntad de Escocia y que el camino a seguir para su región es a través de la independencia.



Sturgeon se manifestó de esta manera en su cuenta de Twitter después de que los equipos negociadores del Reino Unido y la Unión Europea (UE) llegasen, después de unas maratonianas negociaciones, a un acuerdo comercial y de seguridad que regirá la futura relación bilateral.





Before the spin starts, it's worth remembering that Brexit is happening against Scotland's will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It's time to chart our own future as an independent, European nation.