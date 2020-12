Diez heridos en choques entre partidarios y detractores de Trump

Diez personas han resultado heridas en distintos choques en las ciudades de Washington DC y Olimpia entre grupos de manifestantes que apoyan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los detractores de este.



Los disturbios más intensos se han producido en Washington DC donde una manifestación de simpatizantes del presidente ha acabado convertida en una batalla campal entre miembros del grupo de extrema derecha Chicos Orgullosos (Proud Boys) y miembros del movimiento de extrema izquierda Antifa, que formaban parte de una contramanifestación.



La Policía se ha visto forzada a intervenir para diseminar a las bandas en unos altercados que se han saldado con diez heridos entre los que hay dos policías, cuya vida no corre peligro, y cuatro heridos por arma blanca, todos en estado crítico, según ABC News.





Antifa and Trump supporters fight in DC. Video by @RichieMcGinniss: pic.twitter.com/VnmUfZUhLH