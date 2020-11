Escocia, primer país del mundo en dar gratis los productos para menstruación

Escocia se ha convertido en el primer país del mundo en ofrecer a las mujeres de manera gratuita los productos para la menstruación, tras la aprobación por unanimidad en el Parlamento escocés de la Ley de Productos para el Periodo.



El proyecto de ley, presentado en el Parlamento escocés el pasado 2019 y liderado por Mónica Lennon -portavoz de salud del Partido Laborista escocés-, fue aprobado por el Legislativo tras una campaña social de cuatro años y pone a disposición de todas las mujeres compresas y tampones de manera gratuita.



Nicola Sturgeon, la ministra principal de Escocia, ha celebrado la noticia a través de Twitter: "Orgullosa de votar por esta innovadora legislación", que ha calificado de "importante política para las mujeres y las niñas".





Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY