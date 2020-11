Trump dice ahora que "Biden ganó" las elecciones aunque reitera que fueron "amañadas"

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este domingo que su rival y presidente electo del país, Joe Biden, ganó los comicios del pasado 3 de noviembre, aunque lo hizo porque las elecciones fueron "amañadas", insistiendo así en la denuncia que lleva manteniendo desde hace meses sobre irregularidades en la votación, y que hasta el momento no ha demostrado.



"(Biden) Ganó porque las elecciones estaban amañadas. NO HABÍA SUPERVISORES NI OBSERVADORES", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que ha acusado a la compañía Dominion, "propiedad de la izquierda radical", de suministrar "engañosos" equipos de recuento de votos con la complicidad de "los falsos y mudos medios de comunicación".





He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn't even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg