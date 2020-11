Al menos dos muertos y unos 15 heridos en un ataque con seis tiroteos en Viena

Al menos dos personas han muerto este lunes, un civil y un presunto atacante, en una serie de atentados terroristas con armas de fuego en seis puntos del centro de Viena que las autoridades advierten siguen su curso, por lo que se ha pedido a la población que no salga a la calle.



El ministro del Interior, Karl Nehammer, confirmó que varias personas que portaban armas largas participaron en los ataques. Por su parte, el canciller federal, Sebastian Kurz, se refirió a lo sucedido como "despreciables atentados terroristas". "Me alegra que nuestros policías ya hayan eliminado a uno de los autores. Nunca nos dejaremos intimidar por el terrorismo y lucharemos contra esos ataques con todos los medios", comentó el máximo dirigente del país.





CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w