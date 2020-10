ENCUESTA | ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos?

El primer debate presidencial entre el candidato republicano y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Joe Biden, el candidato demócrata, ha copado las portadas de los diarios de medio mundo por la hora y media en la que los insultos e interrupciones fueron protagonistas. El cara a cara supuso el pistoletazo de salida de las semanas de campaña más importantes hasta el día de la votación, el 3 de noviembre.

Las encuestas siguen dando como favorito a Biden, pero en las filas demócratas no las tienen todas consigo y todo puede pasar. Todo ello, a pesar de la exclusiva publicada por el The New York Times sobre las deudas que acumula Trump y su pago de impuestos durante más de dos décadas.

En este periódico nos gustaría conocer tu pronóstico sobre quién será el próximo presidente en sentarse en el despacho oval de la Casa Blanca.

ENCUESTA | ¿Quién crees que va a ser el pròximo presidente de Estados Unidos?