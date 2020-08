La campaña electoral en EEUU entra en su etapa final sin nada decidido

La campaña electoral en EEUU entró desde este viernes en su etapa final tras la confirmación de Donald Trump como candidato republicano a la reelección y Joe Biden como su rival demócrata, con una ventaja de este último en las encuestas que los expertos ven muy escasa como para dar nada por decidido.



"Magníficas críticas y calificaciones anoche. ¡Gracias!", fue este viernes el lacónico mensaje por Twitter de Trump, tras la aceptación de su candidatura en la noche del jueves, en un discurso inédito desde la Casa Blanca debido a la pandemia, en el que alabó su gestión y propagó el temor de que Biden destruiría "el sueño americano".



Great Ratings & Reviews Last Night. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2020

¿Qué dicen las encuestas?

"No debería haber votantes indecisos"

El discurso de aceptación de la candidatura por parte de Trump, y el pronunciado una semana antes por Biden, mostraron a dos candidatos abismalmente diferentes en cuanto a su concepción y programa.Cons, los dos abordaron su visión del camino que debe seguir el país y las tres crisis fundamentales que lo aquejan: el coronavirus , el problema racial y la recesión económica.De momento las encuestas, según el promedio de sondeos que elabora RealClearPolitics, dan a, con una intención de voto del 49,6% de media, frente a un 42,5% de Trump.Pero esa ventaja es medio punto inferior a los 7,6 que tenía sobre el gobernante hace tan solo una semana, al concluir la Convención Nacional Demócrata.Y si se trata de la media docena de estados que se considera que serán decisivos para inclinar la balanza entre uno y otro candidato (, la diferencia se estrecha a 3 puntos, con una media de 48,1% para el candidato demócrata y un 45,1 para el republicano.En esos estados, que Trump ganó en 2016 y necesita ahora para replicar su victoria electoral, Biden tiene una ventaja máxima de 5,8 puntos, en el caso de Pensilvania, pero que se va reduciendo hasta llegar al empate que ambos mantienen en Carolina del Norte."En este punto, la elección es para Biden, pero digo esto enfáticamente,, dijo este viernes el consultor político republicano Frank Luntz a la cadena de televisión CNBC.El experto consideró que a estas alturas de la campaña "realmente no debería haber votantes indecisos", dadas las, por lo que los poco más de dos meses que quedan para las elecciones van a ser fundamentales.Los tres debates programados entre Trump y Biden van a ser decisivos y tendrán "una audiencia récord", vaticinó Luntz sobre las postrimerías de una campaña marcada por la pandemia, los disturbios raciales y la crisis económica.En su discurso de aceptación de la candidatura, Trump atacó duramente a su rival, al que identificó con la "izquierda radical" que, después de que Biden, una semana antes, hubiera dicho que en su mandato ha demostrado no ser apto para ocupar la presidencia.Pese a las limitaciones que impone la pandemia en la actual campaña electoral, Trump reanuda este viernes sus esfuerzos con, un estado que en las elecciones de 2016 ganó su rival demócrata, Hillary Clinton, por un estrecho margen de votos.Por su lado, la compañera de fórmula de Joe Biden, la senadoras, pronunció un discurso virtual en la marcha que conmemoró el 57 aniversario del histórico discurso del líder de los derechos civiles de los afroamericanos Martin Luther King Jr., en Washington, en el que pidió justicia para los afroamericanos....) Tenemos la oportunidad de hacer historia, aquí y ahora", dijo Harris, la primera mujer negra en aspirar a la Vicepresidencia de EEUU, quien animó a las decenas de miles de asistentes a trabajar juntos en contra del mantenimiento del estatus quo.En un mensaje por Twitter,en la Convención Republicana ante un grupo de más de 1.500 personas apelotonadas y"Los estadounidenses cancelan bodas y celebran funerales sin familiares. Se están sacrificando para que no tengan que morir más" gente", dijo Bidden, que pidió a Trump "predicar con el ejemplo".En Estados Unidos,, suman ya 5,8 millones de personas las contagiadas con el coronavirus, y 181.186 fallecidos por Covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.