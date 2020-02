El día a día de Vladímir Putin: Ni dobles, ni teléfono móvil

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confesó que a principios de 2000 le propusieron utilizar dobles como medida de seguridad, pero se negó a hacerlo. "Fue una idea que se expresó, pero rechacé usar dobles. Fue durante los peores años de la lucha contra el terrorismo", declaró en una entrevista concedida a la agencia oficial TASS. Según el mandatario, la idea era que el doble le sustituyese en actividades y lugares peligrosos.

Este no es un tema nuevo, ya que en diciembre de 2001 una mujer le hizo la misma pregunta al presidente durante una intervención transmitida en directo por los canales de televisión ORT y RTR. En agosto de 2000 el entonces jefe del Servicio Federal de Protección, Evgueni Múrov, indicó que Putin no tenía dobles y que todos los rumores al respecto eran "mitos y desvaríos".

El jefe de seguridad admitió que los servicios de inteligencia analizaban en aquella época a menudo posibles amenazas a la seguridad del jefe de Estado provenientes de los terroristas. Sin embargo, usar dobles hubiera sido como admitir que el sistema de seguridad del presidente era insuficiente, algo que según Múrov, distaba de la realidad.

En la entrevista, Putin también se refirió a su relación "especial" con los dispositivos móviles modernos, al señalar que es imposible detener el desarrollo tecnológico. El mandatario bromeó que el rápido avance de las tecnologías no le causaba malestar porque "no usaba" estos nuevos dispositivos. "Simplemente dispongo de otras posibilidades", alegó, al señalar que a veces utiliza teléfonos inteligentes cuando algún subordinado le da su móvil, pero es algo que no sucede muy a menudo. "Me resulta más cómodo usar el teléfono de comunicación especial, donde me conectarán con cualquier abonado", explicó.