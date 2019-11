El 'Ocean Viking' desembarca a 213 migrantes en Sicilia

Los 213 migrantes rescatados por el barco humanitario "Ocean Viking", de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, podrán desembarcar en el puerto de Messina, en la isla de Sicilia (sur de Italia), en las próximas horas.



"El Ocean Viking ha recibido autorización para desembarcar en Messina, Sicilia, a las 213 personas rescatadas que siguen en el barco. Las condiciones meteorológicas están empeorando", informó MSF en las redes sociales, al tiempo que confió en que los salvados que siguen a bordo de las embarcaciones españolas Open Arms y Aita Mari también puedan pisar tierra pronto.





