Trump nombra asesor de seguridad a Robert C. O'Brien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que nombrará como su nuevo asesor de Seguridad Nacional a Robert C. O'Brien, que hasta ahora ha ejercido como enviado del Gobierno para asuntos de liberación de rehenes en el extranjero.



"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, actualmente un muy exitoso enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional", ha informado Trump en su cuenta de Twitter.





I am pleased to announce that I will name Robert C. O'Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!