El 60% de Gran Bahama, bajo el agua tras el paso de 'Dorian'

El 60 % de la superficie de la isla de Gran Bahama, en el noroeste del archipiélago de Bahamas, quedó bajo las aguas a causa de las marejadas y lluvia aparejadas al huracán Dorian, que este martes golpea todavía ese área del Atlántico.



La compañía ICEYE divulgó una foto de satélite, tomada el mediodía del lunes desde el satélite ICEYE-X2, que revela la histórica marejada que trajo Dorian sobre Gran Bahama.





#HurricaneDorian has affected Bahamas heavily on Monday, with vast areas hit with #flooding, including the Grand Bahama International Airport, Freeport. ICEYE #SAR satellite image from 11:44AM local time. Please, stay safe! (Y: coastline. W: roads. Source: OpenStreetMap.) pic.twitter.com/ruXau8QhKn