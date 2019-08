Polémica en EEUU por la imagen de dos policías a caballo con un hombre negro atado con una cuerda

La imagen de dos policías a caballo conduciendo a un hombre negro arrestado y atado con una cuerda ha desatado una amplia polémica en Estados Unidos. La fotografía, tomada en Galveston (Texas) el pasado sábado, no solo ha originado una ola de indignación en las redes sociales, sino que ha sido también denunciada por una candidata demócrata al Congreso.



We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH