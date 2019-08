Los tiroteos de Texas y Ohio desatan las críticas contra Trump

Varios aspirantes demócratas a la Casa Blanca en 2020 apuntaron este domingo al "racismo" y su condescendencia con el "supremacismo blanco" del presidente estadounidense, Donald Trump, como uno de las causas detrás del tiroteo de El Paso (Texas) de este sábado, que dejó 20 muertos y 26 heridos.



"Es un racista y aviva el racismo en este país, y no solo ofende nuestra sensibilidad, fundamentalmente cambia el carácter de este país y lleva a la violencia", afirmó Beto O'Rourke, excongresista por Texas tras visitar a heridos en hospitales en El Paso.



O'Rourke, nacido en esa ciudad, remarcó que en EE.UU. ha habido un aumento en los "delitos de odio en los tres años de una Administración donde tienes un presidente que ha llamado 'violadores' y 'criminales' a los inmigrantes mexicanos, aunque cometen crímenes a una tasa mucho más baja que los nacidos en el país".



"El presidente ha intentado que nos sintamos asustados por ellos", afirmó en declaraciones a los periodistas, después de cancelar sus actos de campaña en Nevada para regresar a El Paso.





Matanza en un centro comercial de El Paso en Texas. Agencia ATLAS / REUTERS

Al menos 9 muertos y 16 heridos en el segundo tiroteo múltiple menos de 24 horas. Agencia ATLAS / EFE

