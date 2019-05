Atasco mortal en el Everest

Un guía de montaña nepalí murió este viernes en el Monte Everest, elevando el número de muertos en esta temporada en el pico más alto del mundo a siete, han confirmado las autoridades del país. Dhurba Bista, guía de 33 años, cayó enfermo en el campamento 3 a 7.200 metros mientras guiaba a sus clientes en la montaña, dijo su empleador, Anil Bhattarai, de Himalayan Ecstasy Treks. Bista fue trasladado en avión al campo base, donde los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. La muerte del guía es la séptima en el Everest en la temporada de escalada de primavera, que se extiende entre abril y mayo.



Además, cuatro indios, dos mujeres y dos hombres, murieron durante su descenso después de escalar la cima, cuando cientos de escaladores presionaban por subir al pico más alto del mundo mientras lo permitían las condiciones climatológicas. Nihal Bagwan, un escalador indio de 27 años que formaba parte de una expedición de dos miembros, murió en el campamento cuatro después de descender de la cumbre este jueves por la noche, dijo Babu Sherpa, organizador de la expedición. Kalpana Das, una mujer india de 53 años que formaba parte de una expedición de mujeres de tres países, murió este jueves, mientras que Anjali Kulkarni, de 53 años y que regresaba de la cumbre del Everest, murió durante su descenso el miércoles.



Un escalador estadounidense y un escalador indio también murieron en su descenso del Everest este mes, y otro escalador irlandés que desapareció se presume muerto en la montaña.



Babu Sherpa, el director de Peak Promotion, dijo que el hacinamiento había congestionado la ruta desde el campamento 4 hasta la cima. "Todos intentaban escalar a la vez", afirmó.



Cientos de escaladores intentan escalar el Monte Everest y otros picos del Himalaya durante la temporada de escalada de primavera.



#ProjectPossible update. I summited Everest at 0530 and Lhotse at 1545 despite heavy traffic. I am now at Makalu base camp. Will be going directly for summit push from base camp. I will update once Makalu is complete. Thank you for my support especially my sponsors. pic.twitter.com/mAiLTryEln