Decapitan a un niño de 6 años en presencia de su madre

El suceso tuvo lugar en Arabia Saudí pero, como es lógico, ha conmocionado al mundo. Un niño de 6 años, Zakaria Al-Jaber, fue decapitado hace días delante de su madre. Al parecer el suceso, que muestra la cara más amarga de los radicales musulmanes, tuvo lugar mientras madre e hijo visitaban el santuario del profeta Muhammad en Medina. Poco antes de que entraran en la zona sagrada, la mujer y el pequeño fueron abordados por un grupo de hombres que les preguntaron si eran musulmanes chiítas. La mujer dijo que sí y entonces se paró un coche frente a ellos. La ejecución fue rápida.





Smallest coffins are the heaviest ??

That's barbaric how that Saudi driver beheaded 6years old Zakariya. You don't need to be a Shia or Sunni. Try to be a a Human first. Justice Delayed means Justice Denied.